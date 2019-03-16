中評觀察：總理談國際關係 大趨勢都不變！

中評社香港3月16日電（記者 郭至君）15日上午，中國國務院總理李克強在人民大會堂金色大廳會見採訪十三屆全國人大二次會議的中外記者並回答記者提出的問題。作為每年全國兩會壓軸的總理記者會，李克強總理對於每個問題的回答都引起了國際輿論非常大的關注。在本年度的總理記者會上，李克強總理一共回答了17個問題，其中境內記者提問了8個，境外記者提問了9個，我們也注意到，涉及國際關係的問題有4個，方向分別是：朝核與半島問題、中美關係問題、中歐關係問題和中俄關係問題。



在首先談到半島問題時，李克強總理首先點出，半島問題可以說是錯綜複雜、由來已久，解決起來不可能一蹴而就。接著他由此強調，“接觸總比不接觸好”，呼籲各方要保持耐心，要抓住機遇，特別是當前顯現出的積極因素，推動對話，特別是朝美對話，實現大家都希望得到的成果。同時，李總理重申，中國始終堅持半島無核化，希望保持半島的和平穩定，這個立場從來沒有改變過。他也說，解決好半島問題，不僅對北南雙方，對地區、對世界都有利。



對於中美關係，李克強總理說，中美之間保持穩定的雙邊關係，不僅有利於雙方，也有利於世界。在曲折中前行、繼續前行這個大趨勢是不會、也不應該改變的。李克強總理也強調，中美作為兩大經濟體，經過幾十年來的發展、合作，可以說已是“你中有我、我中有你”，想人為地把這兩大經濟體隔開，那是不現實的，也是不可能的。我們還是應該本著合作比對抗好，相互尊重、平等互利這個原則去推動中美關係，包括經貿關係的發展，這樣可以使兩國人民從中受惠。對於矛盾和分歧，我們相信，中美兩國人民是有智慧、有能力來進行化解管控的，去推動符合世界潮流的中美關係保持穩定並且向著健康的方向發展。



談到中歐關係，李克強總理首先總結了中國和歐盟的特性——一個是世界上最大的發展中國家，另一個是世界上最大的發達國家聯盟。李克強總理說，中歐都是世界多極化的重要一極，中歐關係的發展不僅有利於中歐，也有利於世界。中歐互為最大的貿易夥伴，我們之間有合作，也有摩擦，過去和現在都存在。但是，我們長期以來積累了化解分歧、摩擦的經驗，這些經驗我認為還應該繼續沿用，其中很重要的就是中歐之間應該增強互信。雙方都應該以開放的心態看待對方，在合作當中妥善化解分歧，讓中歐關係穩步前行。

