王金平談兩岸 開大門走大路創造康莊大道

王金平質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月15日電（記者 黃筱筠）中國大陸是贈送熊貓給高雄市政府，日前引起論戰。“立法院”前院長、國民黨不分區“立委”王金平下午在“立法院”質詢時則表示，“看過熊貓的台灣人，多少又被統戰了？ ”他指出，團團、圓圓兩隻熊貓，反對者也以“不要陷入中共統戰的陷阱”，折騰數年之久，才到台北動物園。近十年來，看過熊貓的台灣人，多少又被統戰了？此說法似乎力挺高雄市政府。



王金平也提到，“一個中國”、“兩岸統一”、“台灣獨立”、“簽署和平協議”、“馬習會，以兩岸領導人定調的九二共識”都是現實上、法理上必須面對、正視處理的問題。



他表示、面對北京拋出“一國兩制”、“政治協商”的促統政策。北京有北京的對台政策，我們當然有權可以“反對”、可以“面對”、可以“討論”，一如蔡英文元月2日、3月11日的回應。關鍵是“有方案、有回應之外，能否有效、正確的因應，才是重點”。



王金平強調，台灣要戒慎恐懼，不要因恐懼而恐懼。開大門、走大路，就能為台灣創造更寬廣的康莊大道。台灣必須戒慎恐懼，卻不能讓恐懼籠罩我們的心，遮住我們的眼，結果因恐懼而關了門，走不了大路，卻上了歧路。



他表示，試想，兩岸三通直航之前，反對者信誓旦旦、言之鑿鑿的“木馬屠城記”直航已十多年了，木馬安在？團團圓圓兩隻熊貓，反對者也以“不要陷入中共統戰的陷阱”，折騰數年之久，才到台北動物園。近十年來，看過熊貓的台灣人，多少又被統戰了？這些都證實了最大的恐懼，就是恐懼本身。



王金平也說，依據“中華民國憲法”，兩岸是法定大陸地區與台灣地區的特殊關係。因此兩岸任何爭議、敏感的問題，都有處理、解決的空間。一切的爭議，以“憲法”為依歸回正軌；一切的認同以“中華民國”為共識走正道。不讓我們再陷於建國、正名、制憲等永無休止的爭辯，揚湯止沸才能昂首闊步走出去。