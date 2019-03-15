王金平：“台獨”是假議題　促統是真壓力

中評社台北3月15日電／國民黨“立委”王金平今天表示，“台獨”或許是難以實現的假議題，但北京當局的促統，對台灣絕對是真壓力，無法不理不睬的拖，也無法視而不見的躲，必須正確、有效、負責謹慎的正面回應。



中央社報道，今天是“立法院”第9屆第7會期表定最後一天的總質詢，前“立法院長”王金平最後一個壓軸登場，再度用不質詢的方式，以“回正軌走正道；開大門走大路”為題，圍繞著兩岸關係發表演說。



王金平表示，他發覺，自去年11月24日選舉失利後，民進黨在兩岸議題的發言或回應並不妥適。兩岸議題的敏感，事關全民安危，輕忽不得，不能逞一時之快和任意發言、不能只想討好部分人、不能只滿足個人或政黨私利考量，應該要避免被誤解、被誤判的危機。



王金平說，必須負責任地讓人民知道，台灣當前面臨的實況和壓力。不應虛張聲勢、自欺欺人；也不必自貶身價、看衰自己。有多少實力可以承受，可以回應，可以拒絕。唯有真實的面對、處理、解決之後，才能全心全力向前衝。



王金平指出，國內朝野黨派，真的能感受今日台灣面臨的壓力，處境的艱難，就應該能認知到，唯有開大門走大路，走出“各自意識形態”的堅持，走出“各自政黨利益”的算計，才有機會化解爭議對立與分歧。在“大家雖不滿意但能接受”的共識下，提出解困方案。



王金平說，“中華民國”，“國名”、主權、“憲法”、“國旗”是大家的寶貝，要認同、捍衛、熱愛已屹立108年的“中華民國”；他說，“中華民國”就是“中華民國”，不用再正名，也不需要在前、後冠上任何的名詞、形容詞，如此，才能真正凝聚社會最大的共識，才能理直又氣壯要求北京正視，已屹立108年的“中華民國”，正有效統治台澎金馬等地。



此外，王金平說，台灣要戒慎恐懼，不要因恐懼而恐懼；開大門、走大路，就能為台灣創造更寬廣的康莊大道。台灣必須戒慎恐懼，卻不能讓恐懼籠罩大家的心，遮住大家的眼，結果因恐懼而關了門，走不了大路，卻上了歧路。



王金平最後表示，大家不應再陷入統獨爭議、朝野對立惡鬥的死胡同，與各種假議題的糾葛。而應務實面對現實的內外情勢和歷史遺留的問題，放眼共同的未來，讓國家回正軌走正道。