中評現場：鄭世維封街造勢　長長人龍領包子

國民黨候選人鄭世維在三重三陽路封街造勢，還在現場發放包子。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北3月15日電（記者 張嘉文）今天是“立委”補選前最後一天，中國國民黨新北“立委”補選候選人鄭世維在三重三陽路封街造勢，鄭世維在活動前，還在現場發放1500顆包子，吸引支持者排了長長的人龍領取，短短幾分鐘內就全部發完。



鄭世維說，他從競選開始就以三重土包子自居，帶動了三重的包子業的一股風潮，很多業者主動提供包子給他力挺，讓他非常感動，也希望他這個三重土包子能在明天過後順利進入“立法院”，位三重鄉親服務。