李佳芬彰化當韓分身　推薦柯呈枋具法律專才

韓妻李佳芬到彰化輔選國民黨候選人柯呈枋。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化3月15日電（記者 林谷隆）彰化縣第一選區“立委”補選最後衝刺，中國國民黨候選人柯呈枋15日下午找來高雄市長韓國瑜夫人李佳芬到黃昏市場掃街輔選。李佳芬表示，她來到彰化盡一點微薄的力量，因為時間的關係，韓國瑜市長真的無法到彰化，但是他很關心柯呈枋的選情，因為柯具備良好法學素養，最擔任“立委”的好人選，各行各業的好朋友都反映台灣法令必須要趕快翻修，而且要跟得上國際腳步，才能夠讓台灣具有競爭力。



四席“立委”補選將在3月16日投票，國民黨提名前彰化縣副縣長柯呈枋，民進黨則徵召前鹿港鎮長黃振彥參選，因為藍綠選將都是有實力者，選情呈現五五波，這幾天都找來黨內大咖站台，試圖在膠著的選情中拉開差距。另外還有無黨籍鹿港房仲業者紀慶堂參選。



李佳芬原訂15日下午5點抵達柯呈枋位在彰化和美的競選總部，但李佳芬結束台南謝龍介輔選行程後，一路驅車北上，提早半個小時來到彰化和美，柯呈枋團隊特別安排到仁美黃昏市場掃街拜票。



李佳芬抵達黃昏市場，立即接受媒體訪問。她表示，政治人物就是要讓人民過好生活，就像高雄市民選出韓國瑜一樣，今天晚上是關鍵，麻煩各位要催票，柯呈枋當選，這個地方才會越來越興旺。“立法委員”最重要的工作，就是要修法，他不但有法學素養，又有長時間的公務體系服務經驗，具備一位“立法委員”的良好條件。



李佳芬也說，我們聽到各行各業的好朋友都在反映很多台灣的法令，都必須要趕快翻修，而且要跟得上國際腳步，才能夠讓台灣具有競爭力。一個“立法委員”如果法學素養不夠好，未來在進行法令修法時，會遭遇到很多麻煩。



候選人柯呈枋表示，感謝李佳芬在選前之夜來到彰化和美“加分”，在這選前之夜的臨門一腳，真的為他“加了很多分”。佳芬姐擔任過三屆雲林縣議員，擁有豐富的民意代表經驗，給我們很多指導，還不斷提醒我們要有國際觀，必須鬆綁一些法令，讓台灣能全力拚經濟。未來，我們希望能將彰化縣與高雄市結合，一起將高品質的農特產，銷到海內外。