綠營反對自經區　葉匡時：腦袋停留在傳統

副市長葉匡時針對自經區議題反批執政黨。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月15日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜日前拋出在高雄設立“自由經濟貿易示範區”的構想，引發外界討論，中央各部會也齊聲反對。高雄市副市長葉匡時今天出席活動，針對自經區的部分表示，才剛提就被執政黨批評的好像一文不值，反批腦袋根本停留在傳統觀念。他強調，真正的概念是讓我們的經濟法規能夠鬆綁，讓我們的經濟法規可以跟上國際化、跟國際接軌。



高雄市不動產開發商業同業公會今天舉辦第十四屆第一次會員大會，副市長葉匡時出席活動並上台致詞，葉匡時也從短期方向發揮海空港優勢、中期方向創造友善的企業經營環境、到長期的自由經貿區、新經濟、智慧產業來介紹未來發展規劃及方向，尤其談到自經區，他也免不了反批一下蔡政府。



葉匡時表示，最近韓市長積極在談的、同時也引起爭論的自由經貿區，我們一定要推，韓市長才剛開始說，就被執政黨批評的好像一文不值，但他們還停留在傳統觀念，認為所謂的自由經貿區就是加工出口區這樣而已，其實根本不是！



葉匡時強調，真正的概念是讓我們的經濟法規能夠鬆綁，讓我們的經濟法規可以跟上國際化，我們的經濟法規可以跟國際接軌。這樣子的話，我們的經濟才有真正的國際發展的機會，做國際的業務，而不是只是再做廉價的國際代工而已，這才是真正自由經貿區的重要理念，讓國際的高端人才可以自由進入自由經貿區裡面去。



葉匡時進一步表示，未來的新經濟，為什麼一開始在策略定位上，高雄要做世界的高雄，而不是台灣的高雄，意思就是高雄要跟國際的先進產業接軌。



葉匡時表示，韓市長即將要訪問大陸的深圳，僅次於美國矽谷的創業之都，若我們跟他(深圳)有更多的交流連結和合作，可能就會有許多新創的技術可以引進來，好的技術跟想法一起發揚光大。另外韓市長4月也會到美國，到時也會到矽谷去談，怎麼將尖端的技術引進高雄。