彰化助選發“土包子”　李佳芬展現親民

高雄市長韓國瑜夫人李佳芬來到彰化輔選發“土包子”，展現親民風格。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化3月15日電（記者 林谷隆）彰化縣第一選區“立委”補選最後衝刺，中國國民黨候選人柯呈枋15日傍晚邀請高雄市長韓國瑜夫人李佳芬到位在彰化和美的競選總部，向輔選人員加油打氣，並向彰化民眾請託拉票。柯呈枋團隊還準備彰化在地的土包子，讓李佳芬發給彰化鄉親品嚐，排隊人潮超過100公尺。



李佳芬大約在下午5點30分來到柯呈枋競選總部，此時競選總部前已經站滿等候的民眾。李佳芬先站在宣傳車上問候大家，並為柯呈枋請託拜票，隨後就走下來發包子，人潮延綿超過100公尺，遇到老人會特別放慢發送的速度，看到小孩也會彎下腰，抱起小孩，展現親民風格。



李佳芬表示，這就是一個偶然的意外，我們被罵“土包子”，但誠如韓國瑜市長所說“希望用正向的能量”來看待一切，選舉過程都會被抹黑，我們也鼓勵柯呈枋要勇敢一點，因為韓國瑜在選舉的過程，也是被抹的五顏六色，但是我們始終抱持正向的能量來看事情，用幽默來化解一切，這個社會就會變成祥和。



李佳芬強調，民眾很討厭政黨惡鬥，在選舉過程，候選人要有能力，作為一個表率，讓我們遇到一個負面的事情的時候，都要用正向的角度思考，所以才有這個“意外”。現在大家都知道土包子，意外造成很多包子店爆紅，還有有水餃業者說“為什麼他們不講水餃？”，她覺得正向思考挺好的，還可以來辦一個美食比賽。



陪同發送包子，還有前彰化縣長柯呈枋、前彰化縣議長謝式穀、彰化縣議員曹嘉豪、劉淑娟等彰化政治人物。