新西蘭克賴斯特徹奇槍擊案致49死48傷

中評社北京3月15日電／新西蘭警察總署15日晚宣佈，數小時前發生在新西蘭南島克賴斯特徹奇的槍擊案已造成至少49人死亡，48人受傷。



新華社報道，警方高級官員邁克·布什在記者會上說，槍手攻擊了當地兩座清真寺，哈格利公園附近的清真寺的襲擊造成41人喪生，位於林伍德的清真寺的襲擊導致7人死亡，此外又有一名重傷員在醫院離世，致使死亡人數升至49人。



據當地媒體報道，多名槍手在克賴斯特徹奇城內多處發動襲擊。一名目擊者說，在槍擊事件中至少聽到50聲槍響。



邁克·布什說，目前克賴斯特徹奇警力約1000人，政府正在徵調更多警務和安全人員前往克賴斯特徹奇。



據新西蘭警察總署發佈的消息，至少有４名犯罪嫌疑人被捕，其中一名為女性。



新西蘭總理傑辛達·阿德恩在襲擊發生後說，“這是新西蘭史上最黑暗的一天，也是新西蘭史無前例的暴力事件……這是一起有組織有預謀的恐怖襲擊”。



據報道，阿德恩和澳大利亞總理莫里森均證實，至少有一名犯罪嫌疑人是澳大利亞人。莫里森說，澳大利亞譴責這次由極端、暴力的恐怖分子發動的襲擊，澳方已經做好準備在新西蘭需要的時候提供幫助。



中國駐克賴斯特徹奇總領事汪志堅對新華社記者表示，中國總領館已經啟動應急機制，經與警方核實，根據目前掌握的情況，沒有中國公民在該事件中傷亡。