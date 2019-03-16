總理記者會台媒談感受　外商投資法成焦點

國務院總理李克強在人民大會堂金色大廳舉行記者會（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月16日電（中評報道組）昨日上午，國務院總理李克強在人民大會堂金色大廳舉行記者會，就國內、國際等熱點問題回答中外記者提問。總理記者會結束後，中評社對在場部分台灣媒體進行採訪，受訪台媒記者均表示對總理有關外商投資法的表述印象深刻。



李克強總理在回應“外商投資法中並沒有涉及到港澳台的投資”這一問題時指出，政府歷來高度重視港澳台的投資，海峽兩岸同屬一個中國，會為台胞來大陸投資興業創造優惠的條件。



總理還介紹，港澳台投資可以參照、或者比照適用剛剛通過的外商投資法，長期以來行之有效的一些制度安排和實際做法還要繼續沿用，不僅不會影響，而且會有利於吸引港澳台的投資。國務院在制定有關法規或者有關政策性文件的過程中，會認真聽取港澳台同胞的意見，切實保護好他們的合法權益，也歡迎有更多的港澳台投資。



台灣中國時報記者對中評社表示，總理將有關外商投資法的疑慮作了清楚明白、直接了當的說明，讓廣大台胞安心。



台灣中天電視台記者對中評社說，有關外商投資法，總理在記者會上將港澳台的部分作了解釋和回應，這一點非常好。此外，從整場記者會看出，大陸今年的工作重點在於市場化進程。十八屆三中全會後大陸政府就強調市場在資源配置中有重要位置，而總理記者會也一直強調政府對於市場的干預要減輕，所以未來可能市場化進程會加快。



李克強總理在記者會上回應台灣東森新聞雲記者提問時談到，習近平總書記在紀念《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話，闡述了我們關於台灣問題的大政方針、原則立場。我們將繼續堅持一個中國原則和“九二共識”，反對“台獨”，促進兩岸關係和平穩定發展，促進祖國和平統一。兩岸同胞同根相系，我們願意出台更多的優惠政策，讓台灣同胞在大陸不論是投資興業、就業就學、生活居住，都能夠享受到和大陸同胞同等待遇。“因為兩岸同胞共享發展機遇，走得越近越親，兩岸關係的發展就會越好越實。”



（中評報道組：張心怡 林艶 徐夢溪 張爽）