蕭志偉答中評：大灣區是澳門發展黃金機遇

全國人大代表、澳門發展策略研究中心會長蕭志偉（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月16日電（中評報道組）全國人大代表、澳門發展策略研究中心會長蕭志偉接受中評社記者採訪時談到，粵港澳大灣區是澳門發展的黃金機遇，在大灣區建設中，澳門應該擁有精准的功能定位和精准的角色。



今年是澳門回歸20周年。蕭志偉表示，澳門“一國兩制”的實行到今年已是第20年，澳門的老百姓在這20年里看到國家的變化，也享受到國家經濟發展的紅利。相信絕大部分澳門居民對回歸後澳門的社會情況、經濟發展都非常滿意。另外，澳門居民以外的外國朋友以及內地的老百姓，都對澳門的回歸，澳門經濟發展評價都非常高，特別是一些外國朋友認為澳門在回歸20年間的發展堪稱奇跡。



“澳門能有現在這麼好的成績，有幾個原因。”蕭志偉說，第一是國家在改革開放40年間，特別是在過去20年里處在一個高速發展的階段，澳門能夠把握好國家發展的機遇，同步獲得很好的發展



第二是國家推出的政策對澳門的支持，“一國兩制”和基本法根本性地解決了一些歷史問題，也讓澳門有一個很好的制度，在回歸以後集中力量解決經濟上、發展上的問題。



第三是澳門過去愛國愛澳的基礎打得非常好，整個社會都在一個非常和諧的氛圍裡面，澳門特區政府與民間的關係都保持得很好。所以，澳門能夠走到今天，整個社會都非常穩定，老百姓也非常願意跟著特區政府的政策去把社會建設好。