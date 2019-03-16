中評關注：韓太彰化發包子　朱立倫頓時失色

高雄市長韓國瑜夫人李佳芬在15日下午來到彰化輔選，展現親民的一面，被讚對選情“大加分”。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化3月16日電（記者 林谷隆）全台四席“立委”補選3月16日投票，中國國民黨彰化縣第一選區補選候選人柯呈枋15日下午選前最後衝刺，邀到高雄市長韓國瑜夫人李佳芬站台，現場發送“土包子”，還不斷播送“夜襲”，頗有韓式選戰風格。柯呈枋選舉大看板、競選文宣合照通通都是韓國瑜，儼然在這次選戰中，唯一被認證的母雞就是韓國瑜，其他太陽頓時失色。



柯呈枋的選前之夜，原本規劃由前主席朱立倫帶著候選人、彰化縣長王惠美、前縣長阮剛猛、卓伯源、前彰化縣議長謝式穀等人在和美市區徒步掃街。後來因李佳芬敲出時間前來，所有焦點馬上轉移到她身上。



原訂晚間6點才集結在柯呈枋競選總部的支持者，提早在下午4點30分就來到彰化仁美黃昏市場等候李佳芬，曾任三屆雲林縣議員的李佳芬來到彰化助選，完全沒有青澀姿態，與民眾握起手來，臉上始終帶著燦爛笑容，與民眾自拍比候選人還放得開。



稍晚，李佳芬回到柯呈枋競選總部發送包子，等候的民眾塞滿周遭的兩線道馬路。半個小時後，前主席朱立倫到場，人潮反而顯得稀稀落落，很多民眾看到李佳芬、吃到包子，也不打算留下來參與徒步掃街。



彰化縣是農業大縣，韓國瑜打出菜販出身，深受農村民眾喜愛，這股從彰化田野間吹起的韓流旋風，正燒得火熱。韓國瑜本人曾在2月17日來到彰化和美幫柯呈枋站台，當時也規劃到仁美黃昏市場拜票，市場周遭都被韓粉擠滿，根本找不到安全的下車地點，韓只好站在宣傳車上向民眾揮手。



柯呈枋在彰化選區設置的競選大看板，除了彰化縣長王惠美，就是韓國瑜，競選文宣也是柯、韓合照，文宣上還寫著“貨出去”“人進來”、“發大財”等韓式名言，對於彰化藍軍而言，誰是能拉抬選情的母雞，誰是高高在上的太陽，已經非常明顯。