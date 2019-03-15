卓榮泰為余天站台　批韓粉摧毀台灣新聞自由

民進黨主席卓榮泰批韓國瑜的韓粉正在摧毀台灣的新聞自由。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北3月15日電（記者 鄭羿菲）民進黨新北市三重區立委候選人余天15日晚上6點在舉辦造勢晚會，卓榮泰致詞時也不忘打中國國民黨高雄市長韓國瑜，卓表示，余天這十年來都沒有離開三重，不是今天晚上才來的韓流。他也要替電台主持人余天主持正義，韓國瑜的韓粉正在摧毀台灣的新聞自由，請不要用來自對岸的勢力傷害台灣人民，民進黨絕對站在第一線保護人民。



新北、台南、彰化和金門等四縣市立委補選即將在16日正式投票。余天15日晚上6點在新北市三重區市前街舉辦“咱攏坐著同隻船（我們都坐同隻船）”選前之夜造勢晚會，由立委陳亭妃、羅致政主持，不僅邀請蔡英文、行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃、黨主席卓榮泰等黨內要角都站台輔選外，老牌藝人翁立友、王彩樺、施文彬等人也都到場演出相挺。



到晚間7點10分，現場安排的紅塑膠椅子已被坐滿，而外圍走道、花圃也站了不少人，主持人、立委陳亭妃、羅致政宣布現場已超過1萬人到場，可見綠營政治人物加上老牌藝人們的人氣滿滿。民進黨新北市議員李余典、陳啟能、李倩萍、彭佳芸、邱婷蔚等人都相挺。



卓榮泰致詞時表示，我們一生中可以做決定的時候，就是我們要走大運了，明天投下的這一票就會決定國家的未來、安全，十年前余天在這邊當選，這十年來余天一直沒有離開，余天不是今天才來的韓流，而是一直與新北鄉親站在一起。



卓榮泰說，今天下午他接到消息，晚上國民黨重兵壓陣新北市，他們都跑來三重，他就知道是決戰新北市三重區的時刻到了，我們一定要顧好三重，全力防守三重。我們是要支持十年來都沒離開三重的余天，還是要選給一下跑這、一下跑那的國民黨立委候選人。這一票是守護台灣，還是要放棄主權、這一票是要給台灣有獨立的主權，還是要與中國簽署和平協議，讓我們自己決定。



卓榮泰也不忘打韓國瑜，卓指出，他要替黃光芹主持正義，韓國瑜的韓粉在無形中正在摧毀台灣的新聞自由，請不要用來自對岸的勢力傷害台灣人民，民進黨絕對站在第一線保護人民。