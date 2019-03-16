吳敦義誇韓國瑜　台下大喊選“總統”

吳敦義替鄭世維站台。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北3月16日電（記者 張嘉文）15日是全台四席“立委”補選關鍵的選前之夜，中國國民黨新北市候選人鄭世維在三重三陽路封街造勢，國民黨主席吳敦義替鄭世維站台時，講到鄭世維和高雄市長韓國瑜有一樣的特質，並誇韓國瑜在高雄市做得非常好，是最強菜販時，台下支持者狂呼“韓國瑜選‘總統’！選‘總統’！”，現場歡騰不已。



吳敦義表示，去年11月24日全台灣很重要的九合一選舉，22縣市國民黨靠大家努力和支持贏的15縣市，縣市議長選舉贏得19席，連台南市民進黨最大基地，也能讓民進黨郭信良帶十幾個議員，跟我們議員合作，贏得台南市議長，這是了不起的成果。



吳敦義說，這次四席“立委”補選，會影響到明年的大選勝利，這次補選我們一定要贏起來，勝利的跡象才能繼續，2020才有機會重返執政、撥亂反正，民進黨政府是怎樣在各種選舉騙選票，蔡英文過去說，她會維持現狀，結果執政根本就是騙大家，兩岸過去和平穩定發展，在九二共識基礎上，現在卻是形成僵局，來自大陸的遊客也減少，邦交國也有傷害，連經濟都沒拚起來。



吳敦義強調，鄭世維規規矩矩就跟韓國瑜一樣，韓在高雄也是非常棒的，北農到高雄做得非常好，鄭世維也一樣，韓國瑜是最強菜販，鄭世維也是新北最強菜販，他希望大家用愛護支持韓國瑜的心情，來支持鄭世維。