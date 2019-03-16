中評鏡頭：新竹老榮民收藏番仔火紅遍海內外

新竹市議會議長許修睿參觀老榮民孟繁興“小小火柴盒的時空記憶展”，相當感動。（照片：新竹市議會提供） 中評社新竹3月16日電（記者 黃文杰）高齡90歲的新竹市榮民孟繁興，鍾情於火柴盒收藏，他花了半世紀時間，收集超過3600個小小火柴盒，記錄人生每個階段的點點滴滴，收藏豐富到可以舉辦特展。國民黨新竹市議會議長許修睿15日專程前往參觀，感佩孟爺爺堅持與執著的信念，才讓大家能瞭解關於火柴盒文明的流變，重新喚回消失的生活記憶。



議長許修睿15日在鍾淑英、陳治雄、黃美慧、黃文政等多位議員陪同下，共同來到眷村博物館三樓的“小小火柴盒的時空記憶展”，欣賞這兼具歷史與文化意義的展覽。



這些小小火柴盒，閩南語叫“番仔火（火柴盒）”，早年台灣社會沒有打火機或瓦斯爐，要點火靠的就是火柴盒，生活中不可或缺的必需品，家家戶戶都會用的到。



火柴盒收藏達人是90歲的新竹老榮民孟繁興，17歲時跟著部隊來到台灣，當時民情普遍困苦，電力和瓦斯也並不普及，火柴成為家家戶戶必備的日常用品，他養成隨手收藏的習慣，妥善保存至今，不時拿出來賞玩，回憶仍歷歷在目。



因為數量豐富，展區還分“懷舊兒時記憶”、“劃亮軍旅回憶”、“歷史人文之旅”、“社會發展演進”及“外國樣貌特區”等展區。



從知名藝人鄧麗君、奧黛麗赫本系列、古色古香的郎世寧百駿圖、紅葉少棒隊、早期卡通系列花仙子、一休和尚、另也有罕見的“國軍”戰車、軍徽、蔣中正系列，甚至是歐洲航空公司上、蒙地卡羅1間小酒吧隨手帶走的火柴盒，如今都成了無價之寶。



去年12月展出迄今，已吸引近2萬人次民眾前來懷舊與參觀，孟繁興說，火柴盒雖然不是高檔古玩，但卻是當年各行各業及百種人故事的延續。



孟繁興表示，將收藏的火柴盒展覽出來是他的夢想，這些日子以來，看到從台灣各地及外島慕名而來參觀的朋友，更有遠從香港、韓國與美國來參觀的外國朋友，感動到“現在連做夢都會笑”，展覽開始以來的三個月時間，孟爺爺更是每天和太太在展區為所有來參觀的貴賓親自導覽解說，雖然辛苦但甘之如飴。



為了跟上網路時代，90歲的孟爺爺把他的作品上傳網路，讓更多人欣賞他的收藏，將夢想化為行動，展現孟爺爺對火柴盒收藏文化的堅持與認真。