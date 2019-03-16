芮效儉答中評：擺弄一中框架 台灣可能生戰

美國智庫研討美中建交40年，台灣是議題之一。 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓3月15日電（記者 余東暉）美國前駐華大使芮效儉（J.Stapleton Roy）警告，如果在一中框架之外行動，台灣就可能成為美中交戰的問題；美國有人對台灣問題敏感性與潛在風險的理解糟糕透頂，擺弄一中政策框架，非常危險。前美國在台協會台北辦事處長包道格（Douglas Paal）則勸告台灣官員，想突破美國兩岸政策框架做點事情，代價將會由台灣而不是美國來承受。



芮效儉和包道格是在華府智庫美中政策基金會與約翰·霍普金斯大學國關學院14日聯合舉辦的“美中關係40年”研討會上回答中評社記者提問時作此表態的。當天在距離約翰·霍普金斯大學國關學院200米開外的卡內基國際和平基金會大樓，2049計劃研究所與全球台灣研究中心同時舉辦了另外一個“台灣關係法40年”的研討會，美國國務院官員出席這個主題為“準備階段：新台灣政策”的研討會，並發表挺台言論。



在“美中關係40年”研討會上，芮效儉表示，很難想象美中會為南海中的幾個無人居住的岩石或淺灘而打仗，但台灣是一個特別的例子。中評社記者問芮效儉和包道格：許多美國專家正在呼籲改變美國的台海政策，最近台灣官員也有不少與大陸可能交戰的論調。在目前美中戰略對抗的背景下，美國是否更容易或更可能被拖進台海危機中？