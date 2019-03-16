綠封殺陸OTT　劉典倡：難怪外資撤出台灣

台灣海峽兩岸公共事務協會、麥可將文創園區（上海）策略長劉典倡。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月16日電（記者 林谷隆）陸委會宣稱將對大陸OTT串流影音服務平台入台嚴格把關，台灣海峽兩岸公共事務協會、麥可將文創園區（上海）策略長劉典倡接受中評社訪問表示，OTT平台是互聯網的發展趨勢，民眾透過網路觀看，政府擋也擋不住，大陸OTT平台能在台灣發展，主要是台灣民眾對大陸劇有需求，自然越來越普及，應由市場決定。且大陸宮廷劇的類型以前也是台灣戲劇強項，也是我們的文化，哪是“文化統戰”。



劉典倡，逢甲大學公共政策研究所碩士，現任海峽兩岸公共事務協會秘書長、好事文創行銷有限公司創辦人、（上海）麥可將文創園區策略長、台灣世界華人文化藝術協會副理事長，曾任聚知堂股份有限公司顧問、“國家文創禮品館”總經理等職。長期關注兩岸文創、青年創業、文旅等產業發展。



劉典倡表示，OTT數位內容匯流平台的產業特色是不受地域限制，現在卻因兩岸關係要將OTT限縮在地域限制中，例如大家都知道“愛奇藝”，雖然在台灣沒辦法設立公司，但愛奇藝的服務到目前為止都沒有斷過。



劉典倡強調，面對OTT產業興起，台灣只能成為“使用者”？還是有辦法成為“參與者”？值得我們深思。台灣政府應積極建立市場規則，讓大陸業者來到台灣有規則可以依循，而不是一昧關門，因為你擋也擋不住，這是透過互聯網興起的產業。



劉典倡提到，台灣自詡為自由言論、亞洲的民主燈塔，怎能用抵禦外侮的心態來抵抗數位匯流發展，這樣是鎖“國”概念，會讓台灣OTT業者“長不大”，讓業者無法在國際競爭下成長。



針對民進黨抗拒大陸OTT落地，劉典倡告訴中評社，台灣在1970年代起，宮廷劇、瓊瑤小說等華劇都是台灣強項，如今大陸卻遙遙領先。台灣反過來指這些宮廷劇 等是“文化統戰”，有點本末倒置，有過打臉過去台灣的戲劇。



劉典倡認為，台灣應該去爭取文化詮釋，而不是認為大陸的宮廷劇回銷到台灣，就變成侵略或是統戰，統戰的前提是對方拿你不認同的事情，來強迫你接受，但是這種宮廷劇的元素，本來就是我們的文化，哪有什麼統戰之言。



對於大陸OTT平台在台灣的市佔率，劉典倡透露，大約是3成，台灣基本的數位匯流平台，除了中華電信MOD，還有美國、歐洲等地平台。他研判，大陸OTT平台市佔率3成，以後還會越來越高。台灣自製數位內容如果沒有獲得民眾喜愛，觀眾就會轉而觀看外來節目，就像美劇、韓劇、日劇等，都是屬於OTT的範圍。

