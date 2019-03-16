中評關注：韓流狂襲農業縣　蔡政府十萬火急

蔡英文在臉書澄清文旦被倒到曾文溪一事。（取自蔡英文臉書） 中評社台北3月16日電（記者 黃筱筠）中國國民黨高雄市長韓國瑜吹起“韓流”，連向來是綠營基本盤的農業縣市都鬆動了，民進黨、蔡英文都很緊張。蔡15日晚上趕緊在臉書上澄清，並說重話，文旦沒有滯銷、文旦也沒有被丟到水庫裡面，這兩個都是假消息、都是謠言。如果真有這種事，她一定會讓“農委會主委”下台。不止幫台南第二選區“立委”補選候選人郭國文消毒，更擔心台南崩盤後，明年大選也跟著崩。



四席“立委”補選16日登場，被視為2020大選前哨戰。濁水溪以南過去向來是民進黨票倉，自高雄被韓國瑜拿下後，現在台南第二選區“立委”補選也打起了“文旦戰”。有台南農民上電視提到，有200萬斤的文旦賣不出去被丟進曾文溪，強調蔡政府沒有顧及農民生計，刻意要對比國民黨候選人謝龍介幫忙農民賣水果。雖然這並未被証實是事實，但對照效果一出來，對民進黨構成不小的打擊。



雖然民進黨若失去台南一席“立委”影響不大，對士氣卻是一大打擊，加上擔心後續效應，2020大選南部農業縣市也崩盤。蔡英文晚上趕緊在臉書發文說，文旦的話題引起不小風波。“我先說重點：文旦沒有滯銷、文旦也沒有被丟到水庫裡面，這兩個都是假消息、都是謠言”。



蔡英文還說，“我知道，麻豆的農民朋友受委屈了！”根本沒有200萬斤的文旦被丟進水庫。如果真的有這種事，“我一定會讓“農委會主委”下台！”



“農委會”也被國民黨“立委”踢爆，從今年5月到年底將編列預算用在網路小編上，“農委會”說，這筆1450萬元的經費用在網路澄清，但這個時間點確實就是在選前，很明顯是為了在網路上，對捍衛“農委會”政策。



從“農委會”編列這麼高的預算用於網路澄清，就可以觀察到蔡政府非常擔心，明年連一向挺綠的農業縣市也會變天！