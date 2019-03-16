台南選戰國民黨拚經濟　對決民進黨拚政治

謝龍介最後車隊造勢，吳志揚陪同。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月16日電（記者 趙家麟）台南市“立委”補選最後的一場造勢活動，民進黨15日晚9時30分在佳里的演講會中落幕。一場國民黨謝龍介“ 拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路”對決民進黨郭國文的“顧民主，拚民生”，16日投票揭曉勝負。



台南“立委”選舉選前最後一天，藍、綠、白都沒有缺席。國民黨韓國瑜、朱立倫都在台南助選；民進黨賴清德始終坐鎮操盤固票，無黨台北市長柯文哲錄了影片推薦無黨的陳筱諭，在“立委”補選的戰場，響起了2020大選的號角。



台南藍綠對決在人口6萬人的佳里區，在下午造勢場合大腿拉傷的謝龍介，晚間的遊行改以車隊拜票，有“立委”吳志揚陪同；郭國文則有賴清德、鄭文燦、黃偉哲及多位“立委”、議員陪同，在佳里進行約2小時的徒步遊行。



賴清德在遊行結速後的演講，揭櫫這次台南“立委”補選有三個守護：



第一，守護台南的價值，要讓實實在在做事的人出頭；第二，守護進步的價值，要讓地方可以建設發展；第三，守護台灣的民主。



賴清德再拿兩岸嚴峻形勢強調，“習五點”已說明一國兩制沒有一中各表，未來就是一國兩制，因此，要用選票向中國拒絕一國兩制，不要當第二個香港。其次，國民黨的領導人說將來要和中國簽和平協議，和平協議絕不是解決兩岸問題的處方，守護台灣只有靠民主。



相較於賴清德把這一仗上綱到兩岸關係與台灣生存的一戰，謝龍介持續把選舉的基調放在“ 拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路”。



謝龍介表示，民進黨府院黨全軍出動，在最後關頭，拿日前促成的選區的麻豆文旦簽約外銷作文章，採取扭曲、抹黑的手法，“如果這件事對柚農有害，為何柚農會來相挺呢？”選舉到最後一天，他不回應政治口水。