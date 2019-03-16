中評關注：兩會釋放超強對台信號

中共中央總書記習近平在福建團發表對台講話（來源：新聞聯播截圖） 中評社北京3月16日電（中評社報道組）2019年全國兩會閉幕，國務院總理李克強3月15日上午在記者會上再次就台灣問題作出表態，他表示，兩岸同胞同根同系，願意出台更多的優惠政策。回顧過去短短15天時間，中共中央總書記習近平、國務院總理李克強、全國政協主席汪洋三位國家領導人及對台事務主管部門國台辦主任劉結一分別就台灣問題一共進行了6次講話，釋放了非常重要的信號。



第一，要全面落實貫徹習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會上的重要講話精神。這是我們在李克強政府工作報告、汪洋在全國政協開幕會上的講話及劉結一在部長通道上回應中評社記者提問時都特別強調的內容。習近平《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會上的講話內容在兩岸引起熱議，也成為了今年兩會的熱詞。



第二，將繼續出台更多的惠台利民措施。習近平3月10日下午在參加福建團審議時表示，去年以來，我們推出“31條惠台措施”，福建實行“66條實施意見”，取得顯著成效，廣大台灣同胞都是受益者。他也特別提出，要把這些措施落實到位，同時要聽取台灣同胞呼聲，研究還可以推出哪些惠台利民的政策措施，只要能做到的都要盡力去做。昨天上午的總理記者會上，李克強也發出了繼續出台惠台措施的大禮包。他表示，兩岸同胞同根同系，我們願意出台更多的優惠政策。在把“31條舉措”扎實落到位的過程中，還應當有新的舉措。因為兩岸同胞共享發展機遇，走得越近越親，兩岸關係的發展就會越好越實。



第三，強調堅決反對“台獨”。李克強兩會期間二次就堅決反對“台獨”喊話，首先是在3月5日開幕會上的政府工作報告中，李克強特別強調，堅持一個中國原則和“九二共識”，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，堅決反對和遏制“台獨”分裂圖謀和行徑，堅決維護國家主權和領土完整。在閉幕會的最後一天總理記者會上，李克強再度強調，繼續堅持一個中國原則和“九二共識”，反對“台獨”，促進兩岸關係和平穩定發展，促進祖國和平統一。此外，汪洋在3日全國政協十三屆二次會議開幕會上，也表示要認真學習貫徹習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，堅決反對“台獨”。



劉結一在部長通道上回答中評社記者提出的唯一一個問題時，特別用了大篇幅來談堅決反對台獨。劉結一指出，我們將堅決地反對和遏制“台獨”分裂。“台獨”分子在島內是極少數，他們是兩岸同胞的共同敵人，這些極少數人形形色色的分裂活動，危害台海和平，危害兩岸同胞的根本利益，危害台灣同胞的切身利益，必須堅決阻止。反對“台獨”是兩岸同胞的共同責任，是為了維護全體中國人民包括台灣同胞的共同利益。祖國統一的大勢滾滾向前，任何人是阻擋不了的。



（中評社報道組：林艶、徐夢溪、張爽、張心怡）

