游錫堃：用選票告訴美日　台灣人支持民進黨

游錫堃。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月15日電（記者 鄭羿菲）民進黨新北市三重區“立委”候選人余天15日晚上6點在舉辦造勢晚會，前“行政院長”游錫堃致詞時表示，中國國民黨難道不知道和平協議是國內法，簽下去台灣有什麼危機，美國、日本都沒辦法插手，他很擔心2018民進黨選得很差，若這次“立委”補選還是選不好，2020就難過了。現在美國、日本關心的是台灣人民支不支持民進黨，當美國回過頭來要跟台灣好時，我們應該要用選票發聲支持台灣。



新北、台南、彰化和金門等四縣市“立委”補選即將在16日正式投票。余天15日晚上6點在新北市三重區市前街舉辦“咱攏坐著同隻船（我們都坐同隻船）”選前之夜造勢晚會，由“立委”陳亭妃、羅致政主持，不僅邀請蔡英文、“行政院長”蘇貞昌、前“行政院長”游錫堃、黨主席卓榮泰等黨內要角都站台輔選外，老牌藝人翁立友、王彩樺、施文彬等人也都到場演出相挺。



到晚間9點30分，現場安排的紅塑膠椅子已被坐滿，而外圍走道、花圃也站了不少人，主持人、“立委”陳亭妃、羅致政宣布現場已超過3萬人到場，可見綠營政治人物加上老牌藝人們的人氣滿滿。



游錫堃致詞時表示，回顧民主運動史，三重就是民主聖地中的聖地，但他很擔心2018九合一選舉民進黨選得不好，若這次“立委”補選還是選不好的話，民進黨2020就難過了，2018這場選舉他知道很多台灣人對民進黨的表現不滿意，但民進黨是台灣的親生兒子，真正可以信賴的還是民進黨，該罵要罵，但是選舉時不管怎麼樣，為了台灣的未來，能不能一邊監督批評民進黨、一邊挺替民進黨打拚的這些人？



游錫堃說，國民黨難道不知道和平協議是國內法，簽下去台灣有什麼危機，像1996年台海危機時，美國、日本也不能插手，國民黨真的都不知道簽下去我們就變成中國國內的問題嗎？他很擔心2020民進黨如果輸了，台灣就整個輸掉了，而為了讓民進黨2020還有士氣跟國民黨對抗、車拚，選票一定要投給余天。



游錫堃指出，這陣子美國軍艦五度航行台灣海峽，當美國非常關心台灣的時候，台灣應該自立自強，而現在美國、日本最關心的是，台灣人民到底支不支持民進黨，在台美斷交40年後，現在美國回過頭來要跟我們好時，我們應該用選票發聲支持台灣。



游錫堃強調，民進黨不是都爭權奪利的人，也有一些正派的人，當民進黨在打天下時，我們有幫忙打，但當天下打下來後，他跟余天都沒求任何一官一職，這麼正派的人，我們應該要鼓勵他，讓他當選。