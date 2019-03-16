中評關注：李克強談互聯網＋的愉快與煩惱

中評社北京3月16日電（中評社報道組）3月15日，全國兩會順利閉幕，國務院總理李克強在會後召開記者會，回答中外記者的問題。這一次，他有關“互聯網＋”和共享經濟的回應牽動了眾多互聯網企業的心。



國務院總理李克強近年來一直推動“雙創”和互聯網＋，但近來互聯網紅利結束，共享經濟未來發展成謎。對此，有記者問請教李克強的看法。



李克強表示，“互聯網＋”、共享經濟，也可以說是平台經濟。它作為新事物，和任何新事物一樣，在發展中總會有利有弊。但是總的看，它帶動了就業，方便了群眾，而且推動了相關產業的發展。像電商、快遞、移動支付等，大家都有感受，眾人做事，集眾智集眾力，眾人共享。



“對於這種新業態、新模式，不能簡單任性，要麼不管，要麼管死。”李克強說，包容就是對新的事物，我們已知遠遠小於未知，要允許它發展，對發展中出現的問題加以糾正。所謂審慎監管，就是要劃出安全的底線，也不允許打著“互聯網＋”、共享經濟的招牌搞招搖撞騙。要給創業者提供一個能夠成長的空間，給企業一個發展新動能的環境。在這個過程中，我們需要的是公平的准入、公正的監管。新事物在市場力量推動過程中，它本身要靠市場，要在市場競爭中優勝劣汰，政府也要進行公平公正監管。愉快和煩惱總是在成長當中相伴隨，我們要做的就是引導他們健康成長。



李克強也給與了這些新業態發展的信心。他指出，互聯網經濟、共享經濟、平台經濟還有很大發展空間。電商、快遞對工業品下鄉、農產品進城，可以進一步起到搞活流通的作用。在工業領域，推動工業互聯網，可以把那些閑置的資源帶動起來，而且促進技術創新。在社會領域，用武之地就更大了，像“互聯網＋醫療健康”、“＋養老助幼”、“＋教育”，可以聯動許多方面，尤其是讓偏遠地區、農村的群眾、家庭、孩子通過互聯網能夠享受優質的學校、醫院，優秀的教師、醫生資源，幫助他們解決實際的問題。這本身也在釋放著市場的活力和社會的創造力。



大公文匯傳媒集團記者彭凱雷對李克強的表態深有感觸，他表示，總理記者會中關於互聯網負面事件的內容，大家關注度非常高。他在總理記者會開始前發了條微博，問網友都有什麼關心的問題，回復下面全部是關於互聯網負面事件的內容。



“我覺得總理髮言非常精彩，全面又切中要害，他講了中國互聯網對中國經濟的好處，提醒不要因噎廢食，同時他非常明確提出，不能拿著互聯網加招搖撞騙。”彭凱雷認為，有了紅線、有了底線，還有未來的發展前景，對“互聯網＋”是利好。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡）