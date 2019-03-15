政府工作報告吸收代表委員意見共修改83處

中評社北京3月15日電／國新辦15日舉行解讀政府工作報告修訂情況吹風會，政府工作報告起草組成員、國務院研究室副主任郭瑋表示，政府工作報告獲得高票通過，得到了代表委員的高度認可，代表了社會各界的共同意願。



新華社報道，郭瑋介紹，2019年全國兩會期間對政府工作報告的修改完善，吸收涵蓋了代表委員所提出的大部分意見。報告共修改了83處，修改前是19300多字，修改後是20200多字，篇幅增加了800多字。



郭瑋說，報告修改較多的地方主要集中在六個方面：保障和改善民生、加快科技創新、深化重點領域改革、推進鄉村振興、加強污染防治和生態建設、持續釋放內需潛力。在其他方面也有修改，比如在優化營商環境部分，增加了“繼續壓縮專利審查和商標注冊時間”“抓緊建成全國一體化在線政務服務平台”等，都是深化“放管服”改革相關的內容。



郭瑋說，報告認真貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹黨中央的決策部署，注重用改革的思路和辦法去破解經濟社會發展中的難題，報告在修改前“改革”一詞有105處，修改後又增加了4處。報告全面貫徹了以人民為中心的發展思想，積極回應了群眾的期盼，如網絡流量資費、老舊小區加裝電梯、推動社區養老等內容雖然細微，卻是關係到群眾利益的大事，充分體現了黨中央、國務院以人為本、心繫群眾的為民情懷。



郭瑋說，認真聽取和採納人大代表、政協委員的意見和建議，是政府依法施政、依法行政、堅持科學民主決策的內在要求，是回應社會關切和服務人民群眾的重要體現。通過這些修改，使政府工作報告更加完善，更好地反映人民的心聲，有利於更好地凝聚共識、推動工作。