蔡英文：這場選舉不是拚經濟與顧“主權”的對決

左起余天、蔡英文、卓榮泰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月15日電（記者 鄭羿菲）全台四席“立委”補選16日對決。蔡英文15日晚上為民進黨新北市三重區“立委”候選人余天站台時表示，有媒體說這次選舉是拚經濟和顧“主權”的對決，她不同意，她這2年為台灣拚出機械、物聯網這兩個兆元產業，我們不但能顧“主權”，也能拚經濟，“立委”補選的投票很關鍵，一定要證明台灣人是知道是非、有公道，守住台灣的意志。



新北市、台南市、彰化縣和金門縣等有四席“立委”補選將在16日投票。余天15日晚上6點在新北市三重區市前街舉辦“咱攏坐著同隻船（我們都坐同隻船）”選前之夜造勢晚會，由“立委”陳亭妃、羅致政主持，邀請蔡英文、“行政院長”蘇貞昌、前“行政院長”游錫堃、黨主席卓榮泰等黨內要角站台輔選，老牌藝人翁立友、王彩樺、施文彬等人也都到場演出相挺。



蔡英文致詞時，台下不少民眾都拿出手機錄影、拍照，蔡展現“辣台妹”形象。



蔡英文表示，三重是台灣本土意識最強的地方，2008年民進黨最困難的時候，也是余天幫民進黨守住三重大本營，讓民進黨再起。她在2010年選新北市長，2012年和2016年選“總統”時，三重鄉親都很支持，所以這次要拜託最愛台灣的三重鄉親，一定要讓余天當選。



蔡英文表示，這次選舉有媒體說這是拚經濟和顧“主權”的對決，這種說法她不同意，我們的執政團隊不但是顧“主權”，同時也拚經濟，且拚得有成績。以前台灣兆元產業只有一個晶圓產業，從2016年以來，五加二計劃的機械產業和物聯網產業，都成長為兆元產業，我們替台灣增加2個兆元產業。



蔡英文指出，過去年輕人低薪，22K是揮之不去的夢魘，民進黨提高年輕人的薪資到23K，是我們讓薪資恢復了成長的動能。她也批評，過去國民黨說股市要破2萬點，最後沒做到就說是開玩笑的，但我們執政後，創下了最長時間的股市上萬點，且今天還在萬點以上。



蔡英文舉例說，最近“農委會”帶團到日本參展，一天就賣了5億元新台幣香蕉、18億元新台幣水產，而她的故鄉屏東縣不僅會辦燈會，今年也預計要外銷7000噸的檸檬，排起來是9000多座101大樓。不僅賣東西出去，民進黨政府還引進投資，推動協助台商回台投資的方案，剛開始就有十幾家台商，投資超過399億元，創造超過4400個工作機會，而且還有台商排隊等著回來。



蔡英文批評，這幾天大家都在討論200萬噸的文旦被倒在水庫的事，電視鋪天蓋地，好像價格要崩盤，但現在才3月，文旦才剛開花，不可能被丟在水庫、溪邊，後來被證明是假訊息。她聽到這個消息十分心痛，因為三重有許多中南部鄉親，父母都是辛苦做農的，而炒作假訊息，壓低文旦價格，對農民的傷害真的很大。



蔡英文呼籲，“立委”補選投票很關鍵，一定要讓實實在在、誠懇認真的余天當選，讓三重繼續熱鬧，繼續做台灣的大本營，更重要的是，一定要保護台灣農民、保護台灣的民主，要證明台灣人是知道是非、有公道，守住台灣的意志。



民進黨“立法委員”陳亭妃、羅致政、呂孫綾、林淑芬、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、江永昌、吳琪銘、陳曼麗；及民進黨新北市議員鄭宇恩、陳文治、何淑峯、鍾宏仁、陳科名、賴秋媚、李倩萍、李坤城、陳啟能、李余典、彭佳芸、何博文、戴瑋姍、王淑慧、黃俊哲、張志豪、張維倩、羅文崇、廖宜琨、彭成龍、林銘仁、高敏慧、陳永福、林裔綺、周雅玲、張錦豪、陳世榮與新北市前議員邱婷蔚等人也都到場力挺余天、站台輔選。