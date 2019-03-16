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中評現場：禿子漢子燕子再度合體力挺鄭世維
http://www.CRNTT.com   2019-03-16 00:28:33


國民黨三子加上雲林縣長張麗善幫鄭世維站台。（中評社　張嘉文攝）
　　中評社新北3月16日電（記者　張嘉文）中國國民黨新北“立委”補選候選人鄭世維15日的“選前之夜”卡司超強，“禿子、漢子、燕子”三子終於連線助攻，讓現場三萬多人情緒嗨到最高點。

　　高雄市長韓國瑜登台時，由於現場民眾不停高喊“選‘總統’！”，讓主角鄭世維笑說，“先選‘立委’啦！”，而一旁的台中市長盧秀燕則要大家安靜，先讓鄭世維當選，韓國瑜才有可能當“總統”，讓一旁的韓做出頭暈的動作，笑翻全場。 


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