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中評鏡頭：韓國瑜成人型立牌 人人都要合照
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2019-03-16 00:28:31
韓國瑜幫鄭世維站台。（中評社 張嘉文攝）
中評社新北3月16日電（記者 張嘉文）全台四席“立委”補選今天投票，中國國民黨高雄市長韓國瑜15日晚上替黨籍的新北市“立委”補選候選人鄭世維的選前之夜站台。韓排在台中市長盧秀燕後助講，在舞台後方等待時，成了人形立牌，台上來助講的各路人馬都成韓粉，搶著要和韓合照，可見韓的超高人氣。
今天的投票結果將是韓流消長的指標，特別是過去為綠營票倉的新北市三重區與台南市第二選區這兩席，藍軍若能逆轉勝，將攸關藍綠2020大選氣勢走向。
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