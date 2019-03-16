CNML格式】 【 】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 】 
中評鏡頭：韓國瑜成人型立牌　人人都要合照
http://www.CRNTT.com   2019-03-16 00:28:31


韓國瑜幫鄭世維站台。（中評社　張嘉文攝）
　　中評社新北3月16日電（記者　張嘉文）全台四席“立委”補選今天投票，中國國民黨高雄市長韓國瑜15日晚上替黨籍的新北市“立委”補選候選人鄭世維的選前之夜站台。韓排在台中市長盧秀燕後助講，在舞台後方等待時，成了人形立牌，台上來助講的各路人馬都成韓粉，搶著要和韓合照，可見韓的超高人氣。

　　今天的投票結果將是韓流消長的指標，特別是過去為綠營票倉的新北市三重區與台南市第二選區這兩席，藍軍若能逆轉勝，將攸關藍綠2020大選氣勢走向。 


【 第1頁 第2頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 CNML格式】 【 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：