余天淚求選民：輸到有夠慘了　別讓民進黨倒

林飛帆（右）替余天（左）站台催票。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月16日電（記者 鄭羿菲）民進黨新北市三重區“立委”補選候選人余天15日晚上舉辦選前之夜，安排太陽花學運領袖林飛帆當神秘嘉賓催票。余天致詞時一度哽咽地代替民進黨向所有台灣民眾道歉，余天也說，現在民進黨剩一口氣，拜託大家不要再讓它斷氣。



投票日前夕，余天發言時眼眶泛淚、語帶哽咽地表示，他代替民進黨向所有台灣民眾道歉，民進黨輸得有夠慘，但民進黨有在反省了，民進黨是台灣百姓的孩子，孩子做不對就是要教訓，但有認錯，做父母的就要原諒它，現在就像前“行政院長”賴清德說的“民進黨剩一口氣”，他要拜託大家，不要再讓它斷氣。



余天也說，現在韓流跑遍全台灣，今天也來三重，相信三重所有鄉親都是溫暖熱情的，韓流頂多幾天就過，日頭又會出來的，拜託所有鄉親為了三重要團結在一起，不要再讓民進黨倒。



林飛帆則稱，這場“立委”補選，是中國併吞台灣的前哨戰，過去2年多，青年世代內普遍對民進黨政府不滿，但答案絕不是在三重另一端造勢的中國國民黨大咖，若國民黨得勝，將再次看到一中框架下的經濟協議捲土而來，年輕人只會離未來更加遙遠。



新北、台南、彰化和金門等四縣市“立委”補選16日投票。余天15日晚上6點在新北市三重區市前街舉辦“咱攏坐著同隻船（我們都坐同隻船）”選前之夜造勢晚會，“立委”陳亭妃、羅致政主持，邀請蔡英文、“行政院長”蘇貞昌、前“行政院長”游錫堃、黨主席卓榮泰等黨內要角站台輔選。老牌藝人翁立友、王彩樺、施文彬等人也都到場演出相挺。



被當作神秘嘉賓的林飛帆出場時，現場氣氛飆到最高點，甚至有民眾拿出大面的台灣旗揮舞，現場民眾也不斷鼓掌約30秒。



林飛帆說，“韓流來的時候需要暖流”他今天站在這裡，坦白說，不是為了余天，也不是為了民進黨，甚至不認同這是一場民主保衛戰，這已經說太多次了，但他必須說這是一場中國併吞台灣的前哨戰 ，這三席“立委”補選(金門民進黨未提名)實在太重要，對台灣而言更是有生死存亡的意義。



林飛帆指出，過去2年多，青年世代內普遍對民進黨政府不滿，他也感同身受，確實有很多政策不如年輕人期待，從勞基法修惡、婚姻平權猶豫不決，很多政策都讓年輕人失望，他也曾問過能代表台灣青年世代發聲、面對經濟困境發生的人在哪。他今天不是要告訴大家有完美的答案，而是要告訴各位，在三重另一端造勢的國民黨大咖絕對不會是我們的答案。