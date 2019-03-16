總理記者會提問台媒答中評：期待惠台新舉措

曾俊豪是總理記者會上唯一提問的台灣記者（中評社圖片） 中評社北京3月16日電（中評社報道組）台灣東森新聞雲記者曾俊豪昨天在李克強總理的記者會上提問，成為全場唯一一個提問的台灣記者。他在記者會後對中評社說，



曾俊豪問，今年年初習近平總書記在《告台灣同胞書》40周年紀念會上的重要講話，在兩岸引起廣泛關注。外界很關注大陸今年會具體如何貫徹和落實，舉例來說在促進兩岸共同發展和兩岸民眾福祉方面會如何落實。



李克強回應說，兩岸同胞同根相系，我們願意出台更多的優惠政策，讓台灣同胞在大陸不論是投資興業、就業就學、生活居住，都能夠享受到和大陸同胞同等待遇。我們已經出台了促進兩岸經濟文化交流合作的“31條舉措”，現在的問題是要把這“31條舉措”扎扎實實地落到位，而且在這個過程當中，還應當有新的舉措。因為兩岸同胞共享發展機遇，走得越近越親，兩岸關係的發展就會越好越實。我們都希望能夠共圓中華民族偉大復興的夢想。



曾俊豪在會後對中評社表示，從今年年初以來，兩岸都非常關注大陸會如何貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》40周年紀念會上的重要講話，尤其是在今年兩會上。



曾俊豪對中評社說，“惠台31”條出台一年，台灣方面也感受到了大陸壓力，因為大陸提出得快，落實也快，總理說還會再加一點東西，應該今年之內應該就會有更具體的新的東西出來。這讓大家非常期待，因為31條第一年已經讓大家震撼了。



曾俊豪說，總理記者會上，台灣媒體除了比較關注惠台31條之外大陸還會加一點什麼之外，也很關心《外商投資法》中台灣到底要歸在哪一邊，希望盡快有一些更明確的規定出台。



總理記者會上有香港記者提問，中央政府在對待港澳台的投資政策上面是否會有一些調整。李克強表示，香港和澳門是中華人民共和國的特別行政區，海峽兩岸同屬一個中國，我們歷來高度重視港澳台的投資，港澳到內地的投資占我們利用境外投資的70%。我們會進一步發揮港澳作為單獨關稅區和自由港的作用。“我剛才對台灣記者也說了，我們會為台胞來大陸投資興業創造優惠的條件。”



李克強明確表示，港澳台投資是可以參照、或者比照適用剛剛通過的外商投資法，而且我們長期以來行之有效的一些制度安排和實際做法還要繼續沿用，不僅不會影響，而且會有利於吸引港澳台的投資。國務院在制定有關法規或者有關政策性文件的過程中，會認真聽取港澳台同胞的意見，切實保護好他們的合法權益，也歡迎有更多的港澳台投資。



（中評社報道組：張爽 林艶 徐夢溪 張心怡）