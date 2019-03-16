甘肅省省長答中評：甘肅與香港合作非常好

甘肃省省长唐仁健一邊回答中評社記者問題，一邊步入會場。（中評社 張爽攝） 中評社北京3月16日電（中評社報道組）甘肅省省長唐仁健3月15日上午在匆忙進入大會堂禮堂參加十三屆全國人大二次會議閉幕會前，被眼尖的記者一眼認出，並就中評社記者提到的隴港合作情況作出回應。他表示，去年4月剛剛到香港進行考察，開展交流合作。他非常高興地對記者說，“甘肅與香港合作非常好，將來還要再去香港。”



據報道，去年4月25日至27日，省委副書記、省長唐仁健率省政府代表團在香港考察，緊密對接甘肅所需與香港所長，廣泛開展合作交流活動。在香港期間，唐仁健先後拜訪了全國政協副主席董建華、梁振英，香港特別行政區行政長官林鄭月娥；分別與香港中聯辦主任王志民、香港特別行政區財政司司長陳茂波等進行會談交流，唐仁健介紹了省情及經濟社會發展情況。此外，代表團還與香港工商界人士及部分重點企業密切溝通，共商隴港經貿合作，特別是共同服務推進“一帶一路”建設等重要內容。同時，甘肅也向香港企業推出了通道物流、中醫中藥、先進製造、循環農業、文化旅遊等五大產業若干項目，並與推介會現場舉行部分項目合作簽約儀式。



全國兩會是中國一年一度的政治盛會，習近平等黨和國家領導人和來自各地的全國人大代表及全國政協委員一同共商國是。媒體記者可以在會前隨意採訪各自關心的代表和委員們，只要受訪人同意。除了掌管各大部門的部長們以外，各省的省長們也是現場媒體記者追逐的焦點。不過要在茫茫人海中認出省長，既要有運氣，更要眼尖。昨天上午，中評社記者會前在東大廳採訪代表委員時，正巧遇到甘肅省省長唐仁健。在聽到中評社記者的提問之後，唐仁健沒有任何拒絕，而是非常愉快地一邊入場一邊回應相關的問題。中評社記者連續六年參與全國兩會新聞報道工作，感受中國官員在回應媒體記者的問題上越發的自信，這不僅體現在部長通道上越來越多的部長願意回答媒體記者的提問，也體現在各省省長、市長等各省市一把手的自信開放。



（中評社報道組：林艶、徐夢溪、張爽、張心怡）