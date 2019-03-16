民營企業高質量發展要建設好四大支撐體系

民營企業實現高質量發展，必須把創新擺在企業發展的首要位置，強化科技創新對民營企業的帶動作用。 中評社北京3月16日電／當前，中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。民營經濟是社會主義市場經濟發展的重要成果，是推動社會主義市場經濟發展的重要力量，是推進供給側結構性改革、建設現代化經濟體系的重要主體。激發民營企業活力，強化主力軍作用，是加快推進高質量發展的關鍵一環。眼下，一些民營企業在經營發展中遇到不少困難和問題，破解這些發展中的問題和瓶頸，需要在人才培養、科技創新、融資、營商環境等四個支撐體系建設上下功夫，從而更好推動民營經濟健康發展。



加強人才培養體系建設



經濟日報發表青島大學黨委書記胡金焱文章表示，人才是支撐發展的第一資源，對民營企業來說尤為如此。推動民營企業高質量發展，需要大量高素質人才作為支撐。在這一過程中，要加快建設人才強國，實行更加開放的人才政策，搭建更加有助於人才自我實現的平台，支持民營企業引得進、留得住、用得好各類人才。



一方面，發揮高校的主陣地作用。應在民營企業轉型升級的重點行業和重要領域，支持高校加大高端人才培養力度，通過重大科技任務攻關、重大課題項目研究等方式，打造高水平科研團隊，培養高素質人才。同時，積極支持高校和民營企業合作,構築有利於創新創業的文化氛圍、容錯環境與制度框架，為從事基礎研究、理論研究的人才提供良好的實踐平台。另一方面，加強民營企業自身人才培養。民營企業應把人才培養擺在發展的突出位置，打造符合自身特點的人才儲備體系。在這一過程中，要做到內部培養與外部引進相結合，在外部引進高素質團隊帶頭人的同時，從內部選拔、考察和培養人才，積極開展交流培訓；要做到短期目標與長期目標結合，重視培養“即用型”“實用型”人才，同時又重視培養從事基礎研究的團隊和人員，搶占未來發展高地，為可持續發展儲備人才資源。



加強科技創新體系建設



文章認為，民營企業實現高質量發展，必須把創新擺在企業發展的首要位置，加強民營企業科技創新體系建設，強化科技創新對民營企業的帶動作用。在這一過程中，關鍵要提高科技成果轉化率。這是加速技術與資本、勞動等要素結合的重要途徑，也是支持民營企業實現技術領先的重要載體。進一步提高科技成果轉化率，重點是“兩頭用力”，解決好技術輸出端和企業使用端的問題，打通“起步一公里”和“最後一公里”。



所謂“起步一公里”，是指科技成果走出實驗室的過程。一方面，應完善科研成果管理體系，優化科研成果管理流程，改進經費使用制度，健全科技成果認定機制。另一方面，應健全產學研協同創新機制，其中，高校、科研院所等單位應健全激勵機制，引導科研人員把自身研究特長和市場需求結合起來，開展更多實用性強的項目研究，推動成熟技術向民營企業的轉移。科研主管部門應在科技項目立項、評審等環節中，適當引入企業、金融機構、中介機構等第三方組織參與，激發市場的導向作用，使科研成果供給與市場使用需求同頻共振。



所謂“最後一公里”，是指科技成果進入民營企業的過程。關鍵是建立健全科技成果交易市場和平台，為民營企業獲得新成果、使用新成果創造良好的市場環境。應建立健全統一完整的科技成果交易市場，細化各類成果交易規則，明確交易雙方權利義務。同時，為降低科技成果轉化中的信息不對稱問題，應積極發展各類從事評估、定價等業務的專業化中介機構，健全規範的科技成果轉化示範平台，定期公布科技成果信息等，及時糾正市場信息偏差，為企業準確認識、使用科技成果提供支撐。

