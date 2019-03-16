印度洋“神秘”美軍基地面臨合法性挑戰

中評社北京3月16日電／2019年2月25日，聯合國國際法院依據國際法判決，英國在印度洋的查戈斯群島領地為“非法”占有，要求英國必須盡快歸還毛裡求斯。然而卻讓美國緊張了，因為美國最神秘的迪戈加西亞軍事基地就位於該群島，由於得天獨厚的地緣位置，迪戈加西亞軍事基地被譽為美國在印度洋“永不沉沒的航空母艦”。



國際法院的這一判決被執行的可能性儘管還難確定，但卻為美國這一神秘軍事基地的合法性帶來了挑戰。在此背景下，3月10日，美國有線電視新聞網（CNN）引述分析認為查戈斯群島的歸屬之爭將引發中美在印度洋的爭奪，中國又無故“躺槍”。為什麼會“硬扯”上中國呢？這還得從迪戈加西亞軍事基地的歷史“原罪”說起。



迪戈加西亞軍事基地是美國目前最神秘的海外軍事基地，鮮為人知，其保密程度甚至超過了關塔那摩基地，其所屬群島查戈斯群島當前面臨主權歸屬之爭正是由於它“不光彩”的歷史導致的。美利堅大學知名人類學教授大衛•韋恩（David Vine）在2009年出版的《恥辱之島：美國迪戈加西亞軍事基地變遷史》一書就詳細揭露了這一基地的“原罪”。美國就是當年將查戈斯群島從毛裡求斯強制性分離的始作俑者，1960年美國海軍向英國政府提出將查戈斯群島從毛裡求斯分離出來單獨建立英屬印度洋領地（BIOT）的建議，以便日後美國建軍事基地。



1965年，英國政府施壓毛裡求斯，逼迫其將放棄查戈斯群島作為獲得獨立的先決條件。1966年，英美兩國繞開英國議會和美國國會秘密簽署了在該島建設軍事設施的換文，美國私下承擔英國維持BIOT的一半成本，以換取在迪戈加西亞島建軍事基地的權利。在隨後1968-1973年的5年間，兩國共謀將該島上所有查戈斯人強行驅逐到毛裡求斯和塞舌爾，並禁止他們返回。



美英的行為違背了當時正高漲的民族獨立運動浪潮，因此備受爭議。而這些被強制驅逐的查戈斯人後來處境艱難，命運相當悲慘，所以一直未放棄回到原住地的抗爭。事實昭然若揭，這也成為了標榜人權事業的美英在人權問題上的一個政治污點。上世紀80年代，英國為了迫使他們放棄返回原住地的權利因此提供了520萬美元的補償。儘管如此，毛裡求斯爭取去殖民地化的努力從未停止。非盟組織代表娜米拉•納吉姆（Namira Negm）表示：“毛裡求斯，甚至非洲徹底去殖民化的時代早該到來了”。



查戈斯群島的主權歸屬本與中國“八竿子打不著”，但非得將中國“強拉硬扯”進去，這與迪戈加西亞軍事基地本身對美國的戰略重要性密切相關。該基地可用於起降飛躍南海、中東甚至中亞等地區的遠程轟炸機，在阿富汗戰爭和伊拉克戰爭期間就發揮了關鍵作用。該軍事基地能確保美國在整個印度洋沿岸地區的軍力投送，確保美國在印度洋的制海權。儘管當年建軍事基地時遭到了印度洋部分沿岸國家的強烈反對，特別是印度，但美國仍未放棄。



此次國際法院的判決無疑使這一“神秘”基地的合法性面臨了挑戰，炮製中美將在印度洋爭奪的危言聳聽的言論，實質是通過渲染中國在印度洋的“威脅論”以便為美國在迪戈加西亞島的繼續駐軍提供合法性依據。而這種做法，無論在法理上還是在道義上都是站不住腳。



來源：中國網 作者：李紅梅（復旦大學國際關係與公共事務學院）

