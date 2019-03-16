一座城市前途幾何，都寫在政府的賣地賬本上

中評社北京3月16日電／在今年的兩會報告中，一個關於房地產的數據顯示：2019年地方政府賣地收入預計6.71萬億元，增長3%。



要知道，2018年的增速是25%，2017年更誇張，達到40%。



也就是說，2019年的土地市場可能會有所降溫。



這些年，圍繞“政府賣地”“土地財政”，一直爭議不斷。



不少學者認為：正是因為可惡的土地財政，才導致了今天的高房價。要想解決中國的房價問題，必須從土地財政入手。



但也有人認為，中國空前的城市化真得好好感謝土地財政。



廈門大學教授趙燕菁就曾在2014年發表過《土地財政：歷史、邏輯與抉擇》一文，他的觀點很鮮明：



急劇膨脹的“土地財政”，幫助政府以前所未有的速度積累起原始資本。城市基礎設施不僅逐步還清欠賬，甚至還有部分超前（高鐵、機場、行政中心）。



中國城市偉大成就背後的真正秘密，就是創造性地發展出一套將土地作為信用基礎的制度——“土地財政”。沒有這一偉大的制度創新，中國特色的城市化道路就是一句空話。



公說公有理，婆說婆有理，但小巴關心的是：這些年，賣地這件事究竟給一個城市帶來了什麼？賣地拿來的錢，政府又用到哪裡去了？



於是，小巴去翻了一些數據，也採訪了幾位大頭，有了神奇的發現。原來，通過政府賣地這件事，可以窺見一座城市的過去、現在與未來。



在眾多城市中，小巴重點分析了三個城市——深圳、杭州、南京，它們既有自身的特殊之處，又具有一定的代表性，下面我們就來看看。



1



深圳



作為一線大哥，深圳賣地收入真是少得“可憐”，2018年賣地收入僅449.6億元，不到杭州的1/5，只有佛山的1/2，甚至都沒有石家莊高。



而且，深圳2018年的土地出讓金相比2017年，還減少了45%。



雖然賣地收入不高，但深圳的財政收入簡直華麗麗。



數據顯示，2018年深圳轄區一般公共預算收入達9102億元，其中，中央級收入5564億元，增長5.1%，地方級收入3538億元（比廣州的兩倍還多），增長6.1%，地方財政收入中稅收占比穩定在80%以上。



寫到這裡，小巴仿佛看到深圳雙手一攤說：反正，土地財政與我無關。



那麼，為什麼深圳能做到這麼超然物外呢？



深圳政府向民間讓渡11萬億財富 平抑了整個社會的運營成本



深圳是一線城市，但實質上居住模式還是工業區模式。



根據廣東移動大數據對2017年11月數據的分析，深圳實際生活人口在2500萬人左右，其中常住人口2200萬以上。



深圳共有1100萬套房子，但商品住宅只有180萬套，有650萬套違法建築（或者叫小產權房），大部分為農民房，此外還有一兩百萬間工廠宿舍。



據媒體報道，深圳一共有不少於37.3萬棟違法建築，其中2.6億平方米為住宅性質，其他的1.68億平方米為工業廠房、辦公樓及其他商業性質建築。



我們來算筆賬，目前深圳住宅的平均單價在每平方米5萬左右，2.6億平方米價值13萬億元；1.68億平方米的廠房、辦公樓、其他商業建築，如果按照單價2萬元計算，價值3.36萬億。也就是說，深圳違法建築的市價總值在16萬億以上。



一般來說，在一線城市，房屋價值中70%以上是各種稅費，這就意味著，深圳的違法建築一共少給政府交納了11萬億元以上的稅費，相當於深圳官方向全社會讓利了11萬億元。



政府讓利，誰獲利？最大的受益者是深圳原村民，其次是全社會。



也正是因為有民間自發建設的數億平方米的天然廉租房，增加了深圳容量，給了深圳迅速做大的機會，還平抑了房價、租金價格，最終平抑了整個深圳的運營成本。



這兩年，每個城市都在搶人，但究竟誰才是人才？如果按照京滬的標準，當年任正非那樣的退伍軍人未必是人才。



從人口結構上來說，北京、上海是基座小、高度高的金字塔，



而深圳這座金字塔高度雖不如京滬，但基座很大，坡度平緩，因此充滿活力。



正是因為深圳擁有了巨大的天然廉租房，對人才具備高包容性，也使得深圳具有了極強的“搶人口”能力。



2



杭州



GDP排名全國第10，人口數在十名開外的杭州，土地出讓金卻位居全國第一。



2018年，杭州土地出讓金為2442.9億元，是全國唯一一個超過2000億元的城市，比第二名的上海（1908.8億元）多出28%。



如果以土地財政依賴度來衡量，杭州的指數簡直爆表，好幾年都排在第一名。



*土地財政依賴度=城市土地出讓金收入/市級一般公共預算收入×100%



杭州賣地這麼猛，政府很缺錢吧？也並非如此。



2018年杭州一般公共預算收入1825億元，增長16.44%，這個增長率在《2018年各城市一般預算收入排名Top20》中排名第一。



寫到這裡，小巴仿佛看到杭州一臉傲嬌地說：雖然土地出讓金最多，但並不代表我經濟不景氣啊。



那麼，不缺錢的杭州為何還要拼命賣地？



杭州雖然賣地很凶 但完全沒有被房地產捆綁



杭州好幾年土地出讓金都排在全國第一，但很少有人去質疑其是否健康或合理。



因為杭州骨子裡一直處於相對市場化的開發模式，有需求就供應多一點，需求少就供應少一點。

