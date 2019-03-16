“慢火車”不慢待，彰顯扶貧擔當

中評社北京3月16日電／“我國高鐵營業里程已突破2.9萬公里，每天開行超過5000列高鐵列車，高鐵已成為民眾出行的首選。然而，鐵路發展不忘公益，目前我國共有81對逢站就停、票價低廉的公益‘慢火車’。”全國人大代表、中國鐵路昆明局集團公司總經理王耕捷說。(3月13日 央廣網)



快起來的時代，也需要慢下來的情懷。在鐵路密布、高鐵飛馳，“復興號”奔馳在中國廣袤大地的時代，“慢火車”依然承載著山村人民的需要，串起他們通聯外界的橋梁和致富的向往。



為什麼不能沒有“慢火車”？今年2月1日，李克強總理在K1567次列車慰問旅客和乘務人員，道出了“慢火車”開行的意義。總理說，我們現在雖然有了時速350公里的高速列車，但不能沒有逢站就停、票價低廉的綠皮車。因為我們國家很大，還是一個發展中國家，發展還很不平衡很不充分，既要考慮效率，又要兼顧公平。列車雖有不同，但最終目的都是要把站台上不同需求的旅客安全送達。



雖然我們的時代快起來了，富起來了，但我們怎能忘記公益“慢火車”的情懷？人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾，也體現在交通上。在高鐵還沒有抵達的地方，在經濟還沒有富起來的地方，“慢火車”就是實實在在的民生紅利。



這樣的慢火車並不少：雲南昆明至四川攀枝花的6162/1次列車全程運行14小時10分鐘、停靠46站，單程351公里、中途票價1元至8元之間，貨物運輸價最低1元；江西九江至湖北麻城間的6026次列車，九江站至小池口站里程14公里，歷時12分鐘，火車票價僅需一元人民幣；湖南懷化至澧縣的7266次列車，從麻陽站到吉首站，坐大巴需30多元，火車只需3元……始終保持著低票價，站站停的特色，“慢火車”也是山鄉人民出行的“快車道”。



“慢火車”串連的也是切切實實的“民生路”。山民挑著擔子、背著大筐小筐的山貨出行，讓一列列“慢火車”成了“菜農專列”；火車開進鳥語花香的田園，一列列“慢火車”又成了“旅遊專列”“賞花專列”。把脫貧的東風吹到百姓家門口，把惠民的暖意照進百姓心坎，“慢火車”成了當地群眾進城、就學、求醫的“生命線”，成了發展全域旅遊、助推經濟發展的“快車道”。



“要把扶貧攻堅抓緊抓准抓到位，倒排工期，算好明帳，決不讓一個少數民族、一個地區掉隊。”不計上座率、不計客流量，不計效益成本，公益“慢火車”彰顯了鐵路責任和擔當。願多一些這樣的民生專列，為更多地區輸送經濟的血液，為更多人民送上致富的福音。



來源:紅網 作者:胡輝

