大科學裝置需強化國際合作

中評社北京3月16日電／在前不久舉行的美國科學促進會年會上，中國科學院高能物理所所長王貽芳呼籲“大型科學研究設施應繼續加強國際合作”，贏得各國同仁的積極響應。



“30多年來，還沒有一個大型高能物理項目是一個國家靠自己完成的，尤其是大科學裝置的建設和使用，國際科學合作日益不可或缺。”王貽芳主導和參與過大亞灣中微子實驗、江門中微子實驗等多項大科學裝置項目，他對此感受深刻。



功能強大的大科學裝置，已成為當代科學技術取得突破的必要條件。近年來，我國建成的上海光源等大科學裝置在提高自主創新能力方面發揮了重要的作用，大大縮小了與發達國家的差距。與此同時，圍繞這些裝置建成的科學與技術中心，也具有很強的輻射、示範、引領作用，逐漸成為重要的創新“高地”。



和一般科研儀器設施不同的是，大科學裝置規模大、建設周期長、投資巨大。比如，正在籌備建設的中國大型環形正負電子對撞機項目，預算就高達300億元人民幣，僅靠一個國家的努力遠遠不夠。



此外，大科學裝置是人類從事最前沿研究、集成系列最極限研究手段的“超級平台”，需要在建設中研製大量非標準設備，面臨工程建設與科學研究的雙重挑戰。大科學裝置的這些特點，需要多國科研工作者及工程技術人員聯合攻關，共同貢獻智慧。在合作過程中，不同國家的評審程序、國際化的視野和評估，也使得項目的可行性及成功的可能性大大提高，所有參與項目人員的能力也會在國際平台上得到鍛煉、檢驗和提高。此外，不同國家項目及課題小組之間的競爭，也是推動科學發展的動力之一。



目前，世界各國在建設用於純基礎研究的大科學裝置時都要求有國際投入。正在澳大利亞和南非建設的世界最大綜合孔徑射電望遠鏡SKA，就是由十幾個國家共同投資，約20個國家的天文學家和工程師參與研發的；中國主導的江門中微子實驗，1/10由歐洲投資；大亞灣反應堆的中微子實驗，超過1/3的投資和研究人員來自美國。



通過良好的國際合作，我國的大科學裝置也取得了很多重量級成果。大亞灣中微子實驗發現的“中微子振蕩新模式”曾被美國《科學》雜誌評為2012年十大科學突破之一；“中國天眼”500米口徑球面射電望遠鏡與美國費米伽馬射線衛星大視場望遠鏡進行合作，發現了50多顆毫秒脈衝星。



眾人拾柴火焰高，眾人搖槳開大船。在全球化背景下，任何一個國家都很難只依靠自己的力量解決所有創新難題，深化國際科技交流合作是破解人類重大挑戰的必由之路。作為科技創新不可或缺的“超級平台”，大科學裝置的建設和應用更要強化國際合作，讓更多國家共同參與。



來源:人民日報 作者:吳月輝

