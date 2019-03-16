推進高教區域均衡發展

中評社北京3月16日電／今年的政府工作報告提出，“發展更加公平更有質量的教育”。當前，全國有2600多所高校，其中超過一半在中西部地區，它們是中國高等教育的重要組成部分。



光明日報發表全國政協委員、西北工業大學黨委書記張煒文章表示，現階段，中國中西部地區建設發展急需的人才主要依靠當地培養，因此要不斷完善中西部地區高等教育體系。對於不同類型、不同層次、不同基礎的高校，應在生源質量、培養方向、課程設置、教學方法等方面提出符合特色和各有側重的質量要求及標準。由於高校之間存在著學科差異、院校差異和地區差異，不同高校在高質量發展過程中遇到的問題可能會有所不同。因此，每一所高校都要圍繞高質量發展合理定位、發展特色，防止千校一面“同質化”，避免盲目攀比“一窩蜂”，以高質量的教育使學生能夠發揮自己的個性、釋放自己的潛能、打造自己的未來。



中西部高校要遵循高等教育發展規律，用系統思維、普遍聯繫的觀點來推進高等教育改革，主動對接經濟社會發展需求，科學合理設定人才培養目標，創新人才培養機制。要構建和完善高等教育質量保障制度和體系，利用信息網絡搭建優質高等教育資源共享平台等各項措施，進一步優化資源配置方式，強化和細化過程管理，有效提升學生的學習效果與學習體驗，促進學生全面發展。



文章指出，建設高等教育強國，師資隊伍建設是基礎。針對當前中西部高校教師中學歷層次不高，博士學位授權單位較少和培養規模較小的問題，我建議，在全國適度擴大博士研究生規模的過程中，盡可能向西部傾斜。同時，設立中西部高校教師培養專項，在東部高校專門設立中西部高校教師學歷提升項目，開展東部高校與具備條件的中西部高校聯合培養。



由於中西部地區經濟發展水平相對滯後，對於中西部地區的“雙一流”大學，建議中央財政進一步加大財政轉移支付的力度，彌補地方辦學資源的不足，補齊發展的資源短板，不斷優化中國高等教育的布局，解決發展不平衡不充分的問題。



