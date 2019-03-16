跨越式發展的機遇之窗

中評社北京3月16日電／3月26日至29日，博鰲亞洲論壇將在“共同命運、共同行動、共同發展”的主題下召開2019年年會。這一主題呼應了國際社會落實2030議程的共同努力。聯合國將在論壇期間連續第二年召開可持續發展分論壇，今年的主題將聚焦“前沿科技與可持續發展”，討論技術發展帶來的機遇與挑戰。



光明日報發表聯合國副秘書長劉振民文章表示，2015年，世界各國領導人在紐約聯合國總部通過了《2030可持續發展議程》。今年9月，聯合國將舉行峰會，全面審議過去四年來可持續發展議程取得的進展，並敦促各方加快行動，推動2030可持續發展目標的落實。



試想這樣一個世界，那裡沒有饑餓，每個孩子都有學可上，無人因各種傳染病而死亡。這其實並不是一個烏托邦式的夢想，而是我們對一個不讓任何人掉隊的社會的集體願望，也是我們共同努力實施《2030年可持續發展議程》的原因和指導原則。作為聯合國經濟和社會事務部的旗艦報告，《2018年世界經濟和社會概覽：前沿技術促進可持續發展》（以下簡稱《概覽》）向我們描述了前沿技術在消除饑餓和流行病、延長壽命、減少碳排放、提高自動化水平、創造體面就業、提高生活質量和為所有人帶來更高水平的繁榮能起到的作用。



雖然這些設想很有誘惑力，但是我們應該銘記，技術無法自己做出選擇，也無法自動滿足最需要它們的人。人類需要制定和實施相關政策，以彌合個人、地區和國家之間持續存在的巨大技術鴻溝，使技術普惠大眾和解決複雜棘手的發展問題。



文章稱，過去，技術突破在各國之間擴散進展緩慢，往往需要花費數十年時間。但對許多新技術而言，這一狀況產生了很多變化。例如，移動電話的用戶數量在不到20年的時間內就達到了數十億。此外，世界上每天有一半以上的人口都會使用互聯網。這些都是世界各國各地區使用前沿技術開辟加速發展的新機遇並跨越線性發展模式的有力證據。



什麼是前沿技術？正如《概覽》所表明，這類技術並沒有很明確的特征。我們正在經歷各種相互聯繫和相互依存的技術的迅速發展。一個方面的進步往往促進另一個方面的突破。例如，在可再生能源領域，儲能技術的進步促進了電動汽車的突破性發展。同樣，人工智能正在使機器人和自動化技術變得更高效。



與以往不同，各社會和社群如今可以以較低的前期成本採用前沿技術。譬如，我們不需要大量的資本投資就能在世界各地複制以及應用一個計算機算法。可移植性、可複制性和可負擔性是許多前沿技術的精髓，這可以為所有國家，特別是最不發達國家創造一個公平的競爭環境，並使它們能夠繞過早期的低效技術，以充分發揮國家的發展潛力。



《概覽》明確指出，前沿技術無法保證實現可持續發展。如果我們沒有制定正確的政策和制度，許多前沿技術可能弊大於利。例如，機器人和人工智能可讓它們的所有者變得更加富有，但也可能會削減過百萬的工作崗位。隨著前沿技術的進步，除非採取包括加強社會保障在內的適當應對措施，否則我們很可能面臨更高水平的收入不平等。然而，《概覽》給出警示的同時也帶來了一線重要的希望：如果我們能夠使最需要前沿技術的人獲得這些技術，那麼就很有可能取得積極的可持續發展成果。所以，如何將這種假設變成現實就成了當務之急。



文章提出，為了確保能夠從前沿技術中受益，發展中國家首先必須建立必要的人力資本。另外，發展中國家還必須構建有利於獲得前沿技術的基礎設施。當全球近五分之二的人口仍然面對電力供應缺乏或高度不穩定的情況下，我們不可能希冀他們能夠好好接受在線教育甚至學會使用計算機編碼。考慮到實現跨越式發展的機遇之窗不會長久地敞開，各國政府需要明確地優先考慮建立人力資本和必要的基礎設施，以盡快挖掘前沿技術的潛力。



《概覽》闡釋了建立合適的國家創新體系對實現跨越式發展的重要性。世界上不存在標準的完美國家創新體系，但所有成功的體系都有一些共同點：提供制度化的知識傳播網絡；促進技術的分享；提高技術吸收能力；擴大融資渠道。把握機遇之窗的關鍵在於發展中國家應盡快致力於建立起一個合適的創新體系，以便開發、傳播和使用能促進可持續發展的前沿技術。



即使是一個強大的國家創新體系也需要外部支持。雖然一個國家可以建立有利於創新的環境，但它在獲得發達國家開發的許多技術方面仍將面臨相當大的挑戰。為促進發展中國家獲得關鍵技術和縮小技術鴻溝，我們將需要一個更加靈活和支持可持續發展目標的知識產權制度，同時也要解決市場過度集中的問題。這讓進行全球對話顯得尤為重要。



文章最後說，在今年三月即將舉行的博鰲亞洲論壇上，聯合國將繼續與博鰲論壇秘書處聯合舉辦可持續發展分論壇，探討前沿技術對可持續發展的影響。聯合國仍然是各國政府和其他利益攸關方討論和確定前沿技術發展軌跡最具公信力的平台。聯合國秘書長關於新技術的戰略也恰恰反映了這一點。該戰略強調了增強包容性和透明度的重要性，同時確定聯合國必須為各國政府、企業和民間社會提供一個平台，以《聯合國憲章》和《人權宣言》為基礎，在新技術方面共同做出選擇。它還要求聯合國“促進各種行動者之間的夥伴關係的發展，以增加集體知識、實踐不同的想法和擴大對話”。這些原則將指導聯合國努力彌合技術鴻溝並促進所有人的可持續發展。



聯合國可以在確定對實現《2030年可持續發展議程》和相互關聯的可持續發展目標至關重要的技術方面發揮關鍵作用。時間十分緊迫，我們必須把握跨越式發展的機遇之窗，爭取在前沿技術的幫助下實現所有人的可持續發展。





