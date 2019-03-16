人權理事會核可中國參加國別人權審議報告

聯合國人權理事會（資料圖） 中評社北京3月16日電／3月15日，聯合國人權理事會順利核可了中國參加第三輪國別人權審議的報告。會議由人權理事會主席、塞內加爾常駐日內瓦代表塞克主持，中國外交部副部長樂玉成率政府代表團與會，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表俞建華及中央司法體制改革領導小組辦公室、中央統戰部等有關單位，新疆、西藏和香港、澳門特別行政區代表參會。



樂玉成作了題為《人民對美好生活的向往是中國人權事業的不懈追求》的主旨發言，著重詮釋習近平新時代中國特色社會主義思想的深刻人權內涵，宣介新中國成立70年來人權成就；強調新中國成立70年來，中國發生歷史性變化，人權事業取得歷史性進步，關鍵在於堅定不移踐行中國特色社會主義，堅定不移走以國情為基礎、以人民為中心、以發展為要務、以法治為准繩、以開放為動力的中國特色人權發展道路；闡明我國將接受各方在審議中所提絕大多數建議的原則立場，表示接受284條符合中國國情、有利於中國人權事業發展的建議，占比82%，數量和比例在主要大國中名列前茅；同時進一步就涉疆等各方關注的問題作出回應。



核可會議中，馬里、毛里塔尼亞、毛裡求斯、莫桑比克、緬甸、納米比亞、尼泊爾、尼日利亞、阿曼、巴基斯坦、菲律賓等國家代表發言，積極評價中國人權成就，讚賞中國以開放、自信、坦誠的態度參加審議，歡迎中國對各國所提建議作出認真、負責任反饋，支持人權理事會核可中國參加審議報告。針對個別西方國家和非政府組織代表的無端指責，樂玉成在總結發言中予以嚴正駁斥，堅決反對以人權為借口干涉中國內政、損害中國主權和領土完整，並重申堅持走中國特色人權發展道路，保護和促進人權的堅定決心。核可會議結束後，會場響起熱烈掌聲，許多國家代表向中國代表團表示祝賀。



樂玉成在會後對記者表示，聯合國人權理事會一致核可中國參加第三輪國別人權審議的報告，整個進程平穩順利，十分成功。可以用“三個廣泛認同”概括：一是中國人權事業成就獲得廣泛認同；二是中國人權發展道路獲得廣泛認同；三是中國人權保障決心獲得廣泛認同。



（來源：人民網）