美國總統特朗普首次否決國會決議案

中評社北京3月16日電／3月15日下午，美國總統特朗普在白宮行使否決權，否決了國會此前通過的阻止他宣布美國南部邊境進入國家緊急狀態的決議案。這是特朗普就任總統以來首次行使否決權，他表示，國會有通過這項決議的自由，但他有責任否決它。



在白宮橢圓形辦公室舉行的否決案簽署儀式上，特朗普在副總統彭斯、執法官員以及數位據稱被非法移民殺害的美國兒童父母的陪伴下，簽署了該否決案。美國司法部長威廉·巴爾為特朗普頒布的國家緊急狀態聲明辯護說，美國南部邊境局勢完全符合國家緊急狀態的標準，總統行使否決權有法律的明確授權。



建設南部邊境隔離墻，是特朗普在2016年總統競選中對選民做出的基本承諾之一。特朗普曾經一再表示，將由墨西哥而不是美國來支付這筆費用。但是，特朗普的建墻動議遭到了民主黨的強烈反對，並直接導致了美國歷史上持續時間最長的政府關門危機。為了繞過國會尋求建墻資金，特朗普上月15日頒布了國家緊急狀態聲明，理由是毒品走私和非法越境威脅南部邊境安全。



美國國會眾議院上月26日以245票贊成、182票反對，通過一項決議阻止特朗普宣布美國和墨西哥邊境進入國家緊急狀態。3月14日下午，美國國會參議院也以59票對41票通過決議，要求終止特朗普此前頒布的國家緊急狀態聲明。在14日的投票中有12位共和黨參議員支持終結緊急狀態，超過此前媒體預期。



《華爾街日報》指出，如果國會想要再次扳倒總統的否決權，將需要至少三分之二多數票，即參議院67票、眾議院約290票，這幾乎是不可能實現的。但是除了國會的行動外，特朗普宣布國家緊急狀態的做法還遇到法律挑戰。20個州和一些組織已在聯邦法院系統提起訴訟。特朗普的緊急狀態聲明能否繼續生效，最終可能要由聯邦法院說了算。



（來源：人民網）