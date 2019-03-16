商務部：1－2月全國實際使用外資同步增長5.5%

中評社北京3月16日電／據商務部網站消息，商務部外資司負責人談2019年1－2月全國吸收外資情況。



2019年1－2月全國吸收外資的主要特點有：



一、實際使用外資繼續穩定增長



1－2月全國新設立外商投資企業6509家；實際使用外資1471.1億元人民幣，同比增長5.5%（折216.9億美元，同比增長3.0%，未含銀行、證券、保險領域數據，下同）。



2月當月實際使用外資629.4億元人民幣，同比增長6.6%（折92.8億美元，同比增長3.3%）。



二、高技術製造業和高技術服務業外資均呈現增長



製造業實際使用外資464.6億元人民幣，同比增長12%；服務業實際使用外資986.5億元人民幣，同比增長2.4%。高技術產業實際使用外資同比增長48.4%，占比達27.6%。高技術製造業實際使用外資159.1億元人民幣，同比增長9.3%。其中，航空、航天器及設備製造業、電子及通信設備製造業、計算機及辦公設備製造業實際使用外資同比增長252.7%、21.2%和253.1%。高技術服務業實際使用外資246.7億元人民幣，同比增長92.9%。其中，信息服務、研發與設計服務、科技成果轉化服務同比分別增長101.9%、29.2%和76.4% 。



三、中部地區吸收外資保持增長，自貿試驗區增速引領全國



中部地區實際使用外資118億元人民幣，同比增長6.6%。自貿試驗區實際使用外資同比增長35.1%，占比為12%。



四、主要投資來源地保持較好增長態勢



主要投資來源地中，韓國、新加坡、美國、荷蘭、德國、法國對華投資分別增長35.6%、8.4%、44.3%、174.8%、39.9%和113.3%。歐盟實際投入外資金額同比增長39.1%。



（來源：人民網）