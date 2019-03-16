美國參議院決議終止特朗普“緊急狀態令”

圖片來源：網絡 中評社北京3月16日電／美國國會參議院14日通過一項決議，終止總統唐納德·特朗普在南部邊境宣布的“國家緊急狀態”。



這是美國國會首次叫停總統頒布的“緊急狀態令”。特朗普立即回應，將動用總統否決權。



【12人“反水”】



共和黨人占多數席位的參議院當天以59票贊成、41票反對通過決議，終止特朗普2月15日簽署的“國家緊急狀態令”。



6名共和黨籍參議員投票前公開宣布反對“緊急狀態令”。表決時，12名共和黨籍參議員倒戈，包括2012年總統候選人米特·羅姆尼。



美聯社解讀，表決結果標誌特朗普與參議院共和黨人的關係出現明顯裂痕。路透社報道，特朗普和國會因建造美墨邊境“隔離墻”經費陷入衝突，不少共和黨人“談墻色變”。



特朗普2016年競選總統時承諾建造“隔離墻”，以阻止非法移民入境，聲稱要讓墨西哥承擔費用。他近期要求國會通過包含57億美元築墻費用的撥款法案，民主黨人強烈反對。這一爭議導致聯邦政府部分機構去年12月下旬至今年1月下旬“停擺”35天。



為避免政府再次“停擺”，國會民主、共和兩黨2月11日達成原則性協議，同意為“築墻”撥款13.75億美元。只是，這不足特朗普索要金額的四分之一，促使他宣布南部邊境進入“國家緊急狀態”，以繞過國會正常撥款程序，調用國防部部分項目經費用於“築墻”。



參議院14日通過的決議2月26日在眾議院獲得通過。特朗普當時警告參議院共和黨人不要“臨陣倒戈”。