網評：安全考量 理應停飛波音七三七MAX

中評社洛杉磯3月16日電（作者 張一飛）最近接連兩次空難，一為印尼獅子航空公司（LionAir）去年秋天的墜機事件，一為伊索奧比亞航空公司航班（Ethiopian 302) 於三月十日墜機，全部乘客189 人都殉難。兩次空難發生在半年之內，均為美國波音737MAX8型客機，雖然檢驗結果還沒做完，但飛機故障大於人為過失可能性很大。尤其302班次，起飛後不久即摔落墜毀，全機人員及乘客死亡，不得不令人擔憂，對此型飛機存疑問。至今已有多國指令停飛該款飛機。首先印尼停飛她所有737MAX飛機，然後幾個航空公司（Ethiopian Airlines, Cayman Airways, South Africa’s Comair, Brazil’s GOL, MIAT Mongolian, Royal Air Maroc, and Aeroméxico），其後新加坡和澳大利亞政府也下令停飛她們的737MAX航空機隊，新加坡並且不准他國737MAX飛入新加坡。之後，印度和歐盟也停飛了她們所有的737MAX，只剩下北美洲沒有停飛，但是第二天加拿大也下了停飛令。幾小時之後特朗普也發布了緊急停飛令。三月十日空難發生後，波音還沒有發表停飛指示，美國政府也沒有表態。可是國際新聞報道及網絡傳聞已經達到家喻戶曉的地步。之後國際上的反應速度令波音和美國措手不及，極度驚訝國際輿論和行動的快速。



中國政府在伊索奧比亞302出事後，在二十四小時內即下令停飛中國所有的波音七三七MAX8。美國外交政策雜誌在三月十三日立即登載了一篇文章，作者是WILL DOIG ，文章標題為，中國發出空中訊息，停飛七三七，北京定了空中新規則，此篇文章報道還算詳細，但是作者認為中國的反應太快，並認作是中國的野心要成為與美國波音和歐盟空中巴士競爭的第三者而落井下石，打擊波音。他並認為中國的快速行動，帶動了其他國家跟進。這種言論，刊登在外交政策上太令人失望了，凡有點良心、正義的人不能不說出公道話。



空難事件不是小事，全機墜毀更是驚人，同一種機種，在五個多月中連續發生兩次大空難，怎能不使全球震驚？那一個國家領導人敢忽略它的嚴重性？在伊索奧比亞302事件中，已知有七個中國人喪命。美國一向重視美國人命，難到中國就能輕描淡寫的對待中國人命？中國如今航空運輸居世界首位，國內國外每年有六億人乘飛機（2017），那就是每天至少有一百八十萬空中乘客，一旦中國發生空難，使人們對飛行失去信心，其後果不堪涉想，不但對經濟有大打擊，還可能造成社會動亂，政局不安。了解以上說明，就應當了解中國快速決定的原因，絕不是像竇哥（DOIG）所臆測，更不是兒戲！

