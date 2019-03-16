北約多國去年國防開支增加　秘書長嗆聲特朗普

中評社北京3月16日電／北大西洋公約組織14日發布2018年度軍費報告，顯示29個成員國去年國防開支總額接近1萬億美元，波蘭、荷蘭等國增幅顯著，更多成員國“達標”，即軍費達到相當於各自國內生產總值（GDP）2%的水平。



北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格在發布報告的新聞發布會上說，美國、加拿大以外，其餘27個北約歐洲成員國去年軍費支出相當於這些國家GDP總和的1.51%，創近5年新高。



斯托爾滕貝格發布消息時“話裡有話”，為北約叫屈：“一些人質疑這一跨大西洋聯盟的實力，但事實是，我們比以往任何時候做得都多。”



路透社解讀，斯托爾滕貝格這番話明顯說給美國總統唐納德·特朗普聽。特朗普競選總統期間就對北約頗為不滿，多次“唱衰”這一多邊防務體系，抱怨其他成員國占美國便宜。就任總統後，他多次拿北約費用說事，要求其他成員國增加防務開支。



北約年度報告顯示，波羅的海國家、波蘭、荷蘭和保加利亞去年軍費增加幅度最大；加拿大不增反減，去年軍費同比減少11%。



另外，西班牙、意大利和比利時等國的軍費占GDP比重保持在1%以下。屢遭特朗普非難的德國雖然軍費增加50億美元，但由於經濟增速快，占比依舊維持在1.23%。



斯托爾滕貝格14日為德國說話，說德國保證以2014年支出為基數，到2024年把軍費開支上調80%。北約年度報告同時顯示，2016年至2020年，北約歐洲成員國將累計追加1000億美元軍費。



除美國外，只有愛沙尼亞、希臘、波蘭、拉脫維亞、立陶宛和英國6個北約成員國軍費“達標”，比前年多兩個國家。



北約2014年9月威爾士峰會確定這一軍費目標，要求成員國拿出相當於各自國內生產總值2%的“份子錢”，限定10年內逐步達成。



斯托爾滕貝格受美國國會邀請，定於4月3日到國會演講，慶賀《北大西洋公約》簽署70周年。



美國1949年4月4日與加拿大、英國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、丹麥、挪威、冰島、葡萄牙、意大利共12國在華盛頓簽署《北大西洋公約》，創建作為跨大西洋軍事聯盟的北約。



（來源：新華網）