台四縣市“立委”補選 兩墨綠區勝負受關注

謝龍介在新市投票。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月16日電（記者 趙家麟）被視為2020大選與“立委”選舉前哨戰的全台四縣市“立委”補選，16日投開票。指標戰區的台南市藍綠兩位主要候選人謝龍介、郭國文一早都在自己的戶籍所在地完成投票。僅約10個月任期的“立委”，靜待今晚揭曉。



“立委”補選有新北市、彰化縣、台南市與金門縣4席，投票時間從16 日上午8時到下午4時，一般預估晚間6時即可揭曉。“中選會”推估可在晚間8時完成開票，依選罷法規定在23日前公告當選人名單。



傳統綠營大票倉的台南第二選區，是此次“立委”補選的指標戰區。民進黨候選人郭國文上午8時就在前“行政院長”賴清德、台南市長黃偉哲的陪同下，在善化的投票所完成投票。



賴清德一身西裝革履的正式穿著，完成這次的操盤輔選任務。賴從3週前開始，幾乎天天清晨就陪同郭國文站在街頭拜票，今天還陪同投票。他受訪時表示，在關鍵的時候做應該做的事，他受台南市民栽培，不敢有任何推辭。



國民黨候選人謝龍介則是在上午9時15分出現在新市的投票所，沒有大咖陪同，而是年長的堂哥陪伴。他說，對手大咖全軍動員，壓力真的很大，今天上午一早還聽到電台播放陳菊催票的廣播，選情緊繃 情形可想而知。



謝龍介因為昨天韓國瑜助選造勢活動時大腿拉傷，合併日前在造勢活動時推擠造成的胸口挫傷，昨晚打針服藥後，今天投票還要再去看診。他說，傷勢無大礙，但也反映了選情激烈程度。他說，參選“立委”凸顯了農漁民的困境，選舉不是相互毀滅，投票揭曉後，執政的民進黨若能給農漁民多些關心，也是好事。



台南“立委”補選六搶一，焦點在國民黨謝龍介、民進黨郭國文與無黨 的陳筱諭廝殺。



新北市第3選區“立委”補選，係因前民進黨“立委”高志鵬涉貪遭判刑入獄須進行改選，國民黨候選人鄭世維、民進黨候選人余天以及無黨籍的蘇卿彥三搶一，三重也是綠大於藍的基本盤，聚焦在藍綠對決。



彰化縣的“立委”補選，係因前國民黨“立委”王惠美當選彰化縣長而需改選，參選人有國民黨柯呈枋、民進黨黃振彥及無黨籍的紀慶堂，柯要保住國民黨這一席“立委”。

