阿富汗塔利班對和談“挺樂觀”：談判效果不錯

中評社北京3月16日電／阿富汗塔利班創建人之一毛拉阿卜杜勒·加尼·巴拉達爾14日公開發聲，對和平談判前景表示樂觀。



阿富汗塔利班把巴拉達爾一段訪談錄音上傳互聯網，時長8分鐘。觀察人士注意到，這是巴拉達爾去年從巴基斯坦獲釋後首次公開發表言論。



在美國與阿富汗塔利班舉行的最新一輪談判中，巴拉達爾以塔利班政治領導人身份充任談判代表，與美國政府阿富汗和解事務特別代表扎爾梅·哈利勒扎德帶隊的美方談判小組對話。



本輪談判在卡塔爾首都多哈舉行，歷時16天，是美國與阿富汗塔利班持續最長的一輪談判。談判本月12日結束，雖然沒有達成協議，但就外國軍隊撤出阿富汗、阿富汗不成為恐襲跳板兩項議題取得進展。



巴拉達爾14日在訪談中說：“我們對和平談判前景感到樂觀，因為（與美國的）最新一輪談判效果不錯，為今後和平取得進展鋪設道路。”



巴拉達爾呼籲阿富汗民眾“不必擔憂，大家都會受到不錯的對待……一切問題都會解決”。



預期本月晚些時候，各方會有更多對話。哈利勒扎德12日在社交媒體“推特”發布消息，確認“各方都想結束戰爭。”



美方與塔利班最新一輪談判結束後，阿富汗政府方面喊話塔利班，呼籲它與政府直接對話。不過，塔利班發言人扎比烏拉·穆賈希德12日說，與美方最新一輪談判沒有就停火和與阿富汗政府對話達成協議。



塔利班先前指認阿富汗政府受美國政府操控，要求與美方直接談判。塔利班發言人蘇海爾·沙欣2月中旬接受媒體採訪時說，塔利班願意在外國軍隊撤離後與阿富汗政府直接對話。



（來源：新華網）