日本面向企業出台新條例保障外籍勞工待遇

中評社北京3月16日電／日本政府15日面向企業發布一系列在新簽證制度下招募外籍勞工的條例，規定雇主必須向外籍雇員提供與日籍雇員同等或更高水平的薪酬。



根據新條例，企業給外籍雇員發工資必須經由銀行轉賬，轉賬記錄將作為後者得到合理報酬的憑據；如果外籍雇員在合同到期後無力負擔回國旅費，雇主應當承擔費用；用人單位需指派專人向外籍雇員提供日常生活協助，如幫助安排住宿、學習日語。



企業雇用外國人時，先前5年內不得有違反《出入國管理及難民認定法》或其他勞工相關法規的記錄。



日本國會去年12月修訂這部移民法律，設置兩種面向外籍雇員的簽證類型，以期吸引更多勞動力。新簽證制度今年4月1日生效。法務大臣山下貴司在一場記者會上說：“政府將確保新制度啟動萬無一失。”



兩種新類型簽證均要求申請人熟練掌握日語。一種簽證類型名為“特定技能1號”，要求申請人在護理、農業等14個行業具備一定的知識和經驗，如獲簽證，不得攜配偶和子女赴日；另一種名為“特定技能2號”，需在建築、造船和船舶工業具備熟練技能，可以攜配偶和子女赴日。



日本政府希望借助新簽證制度在今年開始的5年內接納最多34.5萬名外籍勞工，緩解因少子化、老齡化造成的勞動力短缺。



日本1993年起實行技能實習制度，又稱研修生制度，設立之初意在向發展中國家傳授技能，後來卻成為日本勞動力的重要補充來源。這一制度因普遍存在外籍勞工待遇過低、勞動強度大、工作環境惡劣等問題而飽受詬病，被指為企業廉價引進勞動力提供掩護。



（來源：新華網）