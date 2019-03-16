國際組織呼籲各國幫助敘利亞難民

中評社北京3月16日電／聯合國、歐洲聯盟等國際組織以及數十個國家14日在歐盟總部所在地布魯塞爾開會，為敘利亞難民募款，鼓勵各國積極認捐。聯合國說，敘利亞難民危機已經成為全球最大的難民危機，本年度募款需求高達數十億美元。



【呼籲認捐】



聯合國為14日會議設定的募款目標是88億美元，其中33億美元將用於留在敘利亞國內的難民，55億美元用於逃到周邊國家的難民。



敘利亞2011年爆發內戰，將近600萬敘利亞人陸續逃往約旦、黎巴嫩、土耳其、伊拉克、埃及等國。現階段，敘利亞大約八成民眾處於極度貧困中，逃往國外的難民憂心暴力和貧困，遲遲不願回國，難民潮危機難以化解。



聯合國估算，敘利亞境內大約1170萬人依賴國際援助度日。



聯合國分管人道主義事務的副秘書長馬克·洛科克14日在會議開幕式上說，“敘利亞仍然是我們時代最大的危機之一”，呼籲各國積極認捐。



洛科克尤其對敘利亞北部伊德利蔔省戰事表達擔憂。上月，這一省份超過90人死於戰火，其中將近半數是兒童。他說，如果伊德利蔔省軍事行動規模升級，“將造成21世紀最嚴重的人道主義危機”。



【款項拖欠】



今年國際社會為敘利亞難民募款目標與2018年大致持平。不過，多國和國際組織去年認捐的金額沒有全部到位，不排除認捐者反悔、故意拖延甚至賴賬的情形。