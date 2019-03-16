與高通鬧專利使用費糾紛　蘋果獲法官力挺

中評社北京3月16日電／美國一家法院14日初步裁決，美國高通公司應向美國蘋果公司返還前者所收的近10億美元專利使用費。



美國加利福尼亞州南區聯邦法院法官貢薩洛·柯裡爾作出這項裁決；最終裁決將在下個月開始的庭審結束後作出。



高通是全球最大手機芯片供應商，多年來提供蘋果手機用於連接無線數據網絡的調制解調器芯片。



蘋果手機代工企業每年向高通支付數以十億美元計專利使用費，後續找蘋果“報銷”。蘋果2013年與高通簽署協議，商定只要蘋果不向法院指控或監管部門投訴高通，高通就向蘋果返還部分專利使用費。



蘋果2017年提起訴訟，指控高通違反協議，沒有返還將近10億美元專利使用費。高通反指蘋果違反協議在先，說蘋果要求其他智能手機製造商向監管部門投訴高通和向韓國公平貿易委員會作“虛假、誤導性”陳述。



韓國公平貿易委員會當時正調查高通是否涉嫌壟斷。針對高通的指控，蘋果回應說，企業依據法律向牽頭調查的監管部門作出回復。



蘋果在法院作出初步裁決後聲明：“高通的非法商業行為正損害蘋果乃至整個行業。”



高通執行副總裁兼法律總顧問唐·羅森伯格向路透社回應說，儘管法院當天沒有認定蘋果的做法違反協議，高通對“蘋果在多起事件中所起作用遭曝光”表示歡迎。



（來源：新華網）