華為Mate　X獲頒全球首張5G手機CE證書

中評社北京3月16日電／2019年3月15日，華為Mate X獲得德國萊茵TÜV頒發的全球首張5G手機CE證書，標誌著其成為全球首款獲得歐盟公告機構認可的5G手機。



CE是歐盟對進口和銷售產品的一個必備質量要求，也是進入歐洲市場的一個強制性認證標識，被視為打開歐洲市場的“通行證”。加貼CE標識的商品表示其符合歐盟無線、安全、電磁兼容、衛生、環保和消費者保護等一系列指令要求。



德國萊茵TÜV（以下簡稱“TÜV萊茵”）是全球知名第三方檢測、檢驗、認證機構，華為5G手機的CE認證全程由TÜV萊茵承擔。本次通過CE認證測試驗證的華為Mate X，在整個開發流程中，無論是從器件選型還是設計開發，從始至終嚴格遵循法規要求，在宣稱規格範圍內，射頻（RF）、電磁兼容（EMC）、安全（Safety ＆ SAR）等方面滿足CE認證要求。



華為手機產品線副總裁李小龍和德國萊茵TÜV全球無線及物聯網產品線總裁Stefan Kischka代表雙方企業出席頒證儀式，並接受媒體採訪。



李小龍表示：“相比上一代通信技術和產品，5G技術和產品形態更加複雜，5G認證測試標準和5G測試設備處在不斷完善過程中，對5G手機進行認證測試評估是一場前所未有的挑戰。經過華為和萊茵雙方認證技術團隊的通力協作，雙方在多項認證關鍵技術上取得重大突破。未來，華為將繼續攜手TÜV萊茵，共同致力於通信產品認證技術研究，推動5G終端的規模商用。”



Stefan Kischka在現場祝賀華為：“很高興，TÜV萊茵見證了華為領先全球的5G技術實力，這是一個令行業與消費者都為之振奮的消息。TÜV萊茵在無線通信技術領域深耕多年，期待與華為繼續緊密合作，共同開創、推動、見證5G新紀元。”



華為首款5G手機HUAWEI Mate X搭載業界首款7nm工藝的多模5G終端芯片Balong 5000，單芯片支持實現2G、3G、4G和5G多種網絡制式；下載速率先實現前所未有的5G峰值下載速率，在Sub－6GHz頻段實現4.6Gbps（理論值）；全球率先同步支持SA和NSA組網方式，當運營商切換到SA組網時無需換機，是一款真正的5G手機。除此之外，華為在HUAWEI Mate X輕薄的折叠機身裡，巧妙融入4組凝合眾多前沿技術的5G天線。5G信號傳輸澎湃順暢，強勁穩定，全面迎接5G時代海量數據傳輸挑戰。



華為此次獲得全球首張5G手機CE證書，為後續5G手機大規模商用奠定了堅實的基礎，再次彰顯了華為在5G上的領導者地位。未來已來，華為將持續積極推動5G產業的成熟發展，為消費者提供真正的5G體驗和服務。



（來源：環球網）