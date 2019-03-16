團體請願促政府打擊“港獨”

圖：“香港反港獨大聯盟”促政府堅決打擊“港獨”分子／大公報記者林少權攝 中評社香港3月16日電／目無法紀，公然宣‘獨’！”“‘港獨’禍港，連累香港！”逾30名“香港反港獨大聯盟”成員，昨午向保安局局長和警務處處長遞交請願信，呼籲政府堅決打擊“港獨”分子，保障香港繁榮穩定，令市民安居樂業。



昨午二時半，30多名來自“香港反港獨大聯盟”的市民於警察總部前集會，聯盟召集人曹達明表示，近年來有鼓吹“港獨”的個人和團體，假借言論自由、學術自由等名義，將原本和平的校園攪得烏煙瘴氣，又妄圖擾亂本港社會秩序，令市民憂慮及憤慨。“好似陳浩天、陳家駒、鐘翰林、梁頌恒呢啲人，就要受到譴責！”他希望，全港各界攜手努力，還大專院校、中、小學校一個純淨的求學環境，不讓分裂香港社會、危害國家安全的“港獨”分子，企圖為學生灌輸錯誤思想，並將校園事務政治化。



曹達明續稱，四名理工大學學生去年10月以“言論自由、年少無知”為幌子，辱罵甚至禁錮副校長和學務長，這種行為已嚴重違反校紀校規。他們已被學生紀律委員會處分，校方的做法得到社會各界認同。他們遞交請願信後，揮動五星紅旗和特區區旗，遊行至政府總部向保安局局長遞交請願信，支持政府堅定掃“獨”。



（來源：大公報）