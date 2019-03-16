林子健虛報被擄　判監五月

中評社香港3月16日電／民主黨成員林子健前年高調報稱在旺角砵蘭街被疑似國安人員擄走，其後被警方發現虛報案件。西九龍裁判法院昨裁定林子健“明知地向警員虛報有人犯罪”罪成，即時監禁五個月，林獲准申請保釋上訴。裁判官直斥被告毫無悔意，有計劃地“自編自導自演”預謀犯事，又斥被告召開記者會公開虛假遭遇，令香港及國際社會誤以為內地執法部門目無法紀地行事，惹起不必要恐慌，為調查案件更虛耗了大量警力，即時監禁是唯一選擇。／大公報記者 周峻峯報道



署理總裁判官蘇惠德表示，考慮本案所有證供後，確認案發當日在砵蘭街戴上口罩的男子必定是被告林子健，亦肯定他是安全離開事發地點，從來沒有發生所謂的“擄走”事件。



官斥“自編自導自演”



裁判官直斥被告當日步出球衣店後，隨即戴口罩、帽子和太陽眼鏡，根本是刻意隱藏身份、掩人耳目，整件拐帶事件都是他“自編自導自演”，犯案手法明顯有預謀和計劃行事。



辯方曾指警員黃繼霈的調查紀錄不準確，裁判官反駁，指警員不會無故增加案情細節，自己亦親自反覆觀看閉路電視影片，比較該名戴口罩、帽子的黑衣男子，包括衣著、外貌、服飾、背囊、內八步姿，以及其他途人行走的位置，認為警員所分析被告身影與閉路電視影片脗合，故裁定證物的時序是連貫及準確。



裁判官又指出，本案另一關鍵是控方法醫證供，強調被告若真的如所言被人一拳打中太陽穴、捆綁手腳及被迷暈，為何法醫沒檢驗出任何傷痕、紅印，被告體內及嘴角沒殘存化學物質。他亦質疑辯方傳召的英國法醫根本沒親自檢驗過被告，只憑照片驗傷難以作判斷，儘管兩人證供互有矛盾，無阻他接納控方法醫證供。



獲准申請保釋上訴



裁判官嚴厲地指責被告以記者會公開虛假的遭遇，令社會各界以至國際間，誤以為內地政府部門人員跨境來港針對持不同政見人士，目無法紀地於鬧市進行拐帶、禁錮及虐打的嚴重行為，明顯惹起社會不安和恐慌。本案虛耗警方大量人力物力，案發後四個月不斷搜索及翻看逾千小時的閉路電視影片，形容被告所承受精神壓力、失去進修機會等均屬咎由自取，即時監禁是唯一選擇。林獲准申請保釋上訴。



（來源：大公報）