波音：已經停止向客戶交付737　MAX系列客機

中評社北京3月16日電／美國波音公司14日證實，已經停止向客戶交付737 MAX系列客機。



截至當天，全球超過300架波音737 MAX 8型和9型客機停飛。



【波音損失大】



波音公司發言人查茲·比克斯14日告訴媒體記者，這家飛機製造商“在評估狀況的同時繼續生產”737 MAX系列客機，但暫時停止向用戶交付。



多家媒體前一天報道，全球絕大多數國家和地區停飛737 MAX系列客機，波音向各國航空運營商交付737 MAX系列機型“實際陷入停滯”。



埃塞航空一架波音737 MAX 8客機10日起飛大約6分鐘後墜毀，157人遇難；印度尼西亞獅子航空一架同型號客機去年10月29日起飛十多分鐘後墜毀，189人遇難。數十個國家和地區11日起陸續停飛以至在己方空域內禁飛波音MAX系列客機，部分緣於對這兩起空難有相似之處的判斷。



波音公司股票價格14日再次下跌大約1%，本周跌幅接近12%。美聯社報道，這家企業的市值縮水大約290億美元。



路透社報道，鑒於波音通常在交付飛機後才會收到尾款，如果737 MAX系列客機持續停飛，這家企業每月應收而未收的款項預計大約為18億至25億美元。



一些分析師說，大多數航空運營商可能不會取消737 MAX系列客機訂單，因為這些飛機“沒有相似的競爭對手”；然而，波音今後可能面臨如何繼續“推銷”MAX系列客機、如何應對航空運營商索賠等難題。

